موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 5 محرم 1442

إخترنا لكم

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟ بعد كسر السعودية صمتها، السؤال الذي يطرح نفسه هو، ما هي أسباب موقف الرياض الأخير الذي يتعارض مع أدائها في السنوات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية؟

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟ الوقت- لم تبع الولايات المتحدة مقاتلات "إف 35" خلال السنوات الماضية إلا لحلفائها الاستراتيجيين، وهذا الأمر قد يكون بمثابة جرس إنذار لدولة قطر وللمملكة العربية السعودية، اللتين تستضيفان قواعد أمريكية ولديهما العديد من الاتفاقيات الأمنية مع واشنطن.

ماذا يحصل شرق الفرات وهل بدأت نهاية الوجود الأمريكي؟ الوقت- جملة من التطورات يشهدها ريف دير الزور الشرقي بعد أن أشعلت "قسد" والاحتلال الأمريكي فتيل الفتنة في شرق الفرات، من خلال اغتيال قادات العشائر هناك، ولم تتأخر العشائر نفسها عن توجيه الاتهامات إلى قسد...

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول الوقت- واهمون ساسة الإمارات العربية إذ يعتقدون أنّ خيانتهم ستمرُّ مرور الكرام، وأنّ أحداً في هذا الشرق لن يكترث لجريمتهم، وأنّ تطبيعهم مع الكيان الإسرائيلي سيُلاقي الترحيب، وما هي إلّا أيامٌ قليلة حتى تداعا المُسلمون من كافة بقاع العالم للتنديد بجريمة دولة الإمارات بحق الشعب الفلسطيني،

أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس الوقت- أعلنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، أن مفاجأة كبيرة تلوح في الأفق بعد سيطرتها على 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب.

أخبار

استهداف رتل تابع للقوات الأميركية في التاجي

استهداف رتل تابع للقوات الأميركية في التاجي

الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية مساء أمس بانفجار عبوة ناسفة في أحد عجلات

بوتين يفتتح فعاليات"الجيش 2020" في موقع كوبينكا بضواحي موسكو الوقت-افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى وألعاب "الجيش 2020" في موقع كوبينكا

"معاريف": تطبيع العلاقات مع السودان هو الهدف التالي لـ"إسرائيل" الوقت-ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة أنّ "الاتفاق

ترامب يعلن استخدام بلازما المتعافين كعلاج لمصابي كورونا الوقت-أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن إصداره ترخيصاً باستخدام

قصف إسرائيلي يستهدف نقاطاً في خان يونس ورفح في غزة الوقت-شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائراته الحربية، عدّة غارات، فجر الاثني

سوريا: الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي ناجم عن اعتداء إرهابي الوقت-قال وزير النفط والثروة المعدنية المكلف تسيير الأعمال علي غانم،

المغرب يعلن رفض تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" الوقت-أعلن رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني رفض

10 قتلى في انفجار قنبلتين بإقليمين مختلفين في افغانستان الوقت- قال مسؤولون حكوميون في أفغانستان، اليوم الأحد، إنه قد حدث انفجار قنبلتين بإقليمين مختلفين فى البلاد تسببا في مقتل 10 مدنيين.

ماكرون يدعو السراج لزيارة فرنسا الوقت- تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، اليوم الأحد، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيارة باريس.

باسيل: هناك جهات تحاول حرف مسار التحقيقات القضائية حول انفجار المرفأ بيروت الوقت- افاد الوكيل القانوني لنائب جبران باسيل بأن هناك بعض الجهات تحاول حرف مسار التحقيقات القضائية حول انفجار المرفأ.

وزير الدفاع الايراني يتفقد منظومة اس 400 للدفاع الجوي في المعرض العسكري بروسيا الوقت- قام وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي خلال زيارته المنتدى العسكري الدولي الر وسي اليوم الاحد بتفقد منظومة اس 400 للدفاع الجوي والصاروخي.

كمالوندي : الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز كان ناتجا عن عمل تخريبي الوقت- كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية في مقابلة خاصة مع قناة العالم، الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز كان ناتجا عن عمليات تخريبية.

قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة آية الله الحاج سيد جواد علم الهدى الوقت- عزى قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي في بيان اصدره بوفاة آية الله الحاج سيد جواد علم الهدى.

انفجار يستهدف رتلاً اميركياً منسحباً من معسكر التاجي الوقت- افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور رتل عسكري اميركي اثناء انسحابه من معسكر التاجي شمالي بغداد.

الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة الوقت- قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن قواته رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعية هجومية.

زوارق حربية للاحتلال الإسرائيلي تفتح النار على مركب صيد غرب ميناء قطاع غزة الوقت- قال اتحاد لجان الصيادين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، إن الزوارق الحربية الإسرائيلية هاجمت مركب صيد مستخدمة نيران أسلحتها الرشاشة على بعد ميل غرب ميناء غزة.

برلماني ايراني: الاوروبيون ينتهجون مخطط وزارة الخزانة الاميركية حيال ايران الوقت- انتقد رئيس لجنة المجالس والشؤون الداخلية البرلمانية في ايران محمد صالح جوكار مواقف الاوروبيين حيال ايران معتبراً أنهم ينتهجون ذات مخطط وزارة الخزانة الاميركية.

وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تتجاوز 800 ألف الوقت-أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 800

ترامب يعقد مؤتمراً صحفياً بشأن "اختراق علاجي كبير" لكورونا الوقت-أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، يوم السبت (بالتوقيت المحلي) أن الرئيس ترامب سيعقد

مادورو: شراء صواريخ إيرانية "فكرة جيدة" الوقت-قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس السبت إن "دراسة شراء صواريخ من إيران

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

زوارق حربية للاحتلال الإسرائيلي تفتح النار على مركب صيد غرب ميناء قطاع غزة

برلماني ايراني: الاوروبيون ينتهجون مخطط وزارة الخزانة الاميركية حيال ايران

المغرب يعلن رفض تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

وزير الدفاع الايراني يتفقد منظومة اس 400 للدفاع الجوي في المعرض العسكري بروسيا

أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟

باسيل: هناك جهات تحاول حرف مسار التحقيقات القضائية حول انفجار المرفأ بيروت

قصف إسرائيلي يستهدف نقاطاً في خان يونس ورفح في غزة

استهداف رتل تابع للقوات الأميركية في التاجي

10 قتلى في انفجار قنبلتين بإقليمين مختلفين في افغانستان

الكاظمي يسعى لشيء والشعب يريد شيئاً آخر.. زيارة أمريكا وضعت مستقبل الكاظمي السياسي على المحك

الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة

صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية تصبح من الذكريات

روسيا تنصف "حزب الله"... حزب الله "صمام أمان" اللبنانيين

قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة آية الله الحاج سيد جواد علم الهدى

جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة.. الأسباب والعواقب

ابن زايد يدفع الغالي والنفيس لتمكين سلطته وعرشه.. ما علاقة عرشه بكرسيّ ترامب؟

أشكنازي: نتنياهو مصر على انتخابات جديدة

ترامب: إيران والصين تريدان فوز بايدن وسأوقع اتفاقاً مع طهران

خارجية الاحتلال الاسرائيلي تكشف عن التواصل مع 5 وزراء خارجية عرب

مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس

استعداد العراق للاستثمار بشكل مشترك مع إيران في القطاع الزراعي

الجعفري يطلع غوتيريش على الوضع المأساوي في الحسكة

نقاط حول اكتشاف حقل الغاز التركي

وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تتجاوز 800 ألف

ماكرون يدعو السراج لزيارة فرنسا

روسيا تنصف "حزب الله"... حزب الله "صمام أمان" اللبنانيين

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟

يحيى سريع: قضينا على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء

من المستفيد من انفجار بيروت؟

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

بيل غيتس ينفي قطعياً نظريات المؤامرة حول وقوفه وراء كورونا

سرقة النفط السوري.. الأكراد يلعبون بالنار

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

نظرة علی بدء ملء خزان سد النهضة وأزمة نهر النيل

وزارة الخارجية الايرانية تعد دعوى ضد كوريا الجنوبية على خلفية تجميد اصول البلاد

تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون بشأن حظر توريد الأسلحة إلى إيران.. الأهداف والأسباب

طائرات التجسس الأمريكية راقبت مناورات الحرس الثوري عبر الإنترنت

ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"

فشل ذريع تُمنی به الطائرات الإسرائيليّة المسيرة أمام صاروخ عمره 50 عاماً

إقامة مناسك الحج بشکل محدود وأثرها على الاقتصاد السعودي

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس

الإثنين 5 محرم 1442
 
 
 
 
 
أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس

مواضيع ذات صلة

تفاصيل الانتصارات الكبيرة في الشريان الاقتصادي لليمن.. كيف هُزم تحالف العدوان السعودي في محافظتي "مأرب والجوف"؟ + صور

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" عقب سيطرتهم على 12 مديرية في محافظة مأرب، أن الأيام القادمة ستشهد حدوث مفاجأة كبيرة في هذه المحافظة الغنية بالموارد النفطية. يذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله"، وبمساعدة بعض العشائر والقبائل اليمنية، شنوا خلال الايام القليلة الماضية جولة جديدة من الهجمات ضد قوات تحالف العدوان السعودي في المحور الجنوبي والغربي لمحافظة مأرب وبالتحديد في مديريتي "ماهلية ومدغل" لتطهير باقي المناطق التي كانت قابعة تحت سيطرة قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته. وحول هذا السياق، أشار مصدر ميداني يتابع التطورات في محافظة مأرب عن كثب إلى تفاصيل هذه العملية العسكرية الناجحة وقال: "نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية قبل عدة أيام هجمات عسكرية مفاجئة من المحور الغربي لجبال هيلان والمخدرة والجدعان والدرم والعلق وتمكنوا من الوصول إلى المناطق المحتلة الواقعة بالقرب من مفرق الجوف – مأرب".

أسباب تأخير دخول "أنصار الله" إلى مدينة مأرب

لقد تمّكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تحقيق انتصارات كبيرة خلال الفترة الماضية وتمكنوا من التقدم على جبهات مختلفة كان اخرها في مناطق "ماهلية والعبدية والحجرة وخلفان" في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. كما سيطر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية على مديريات "الجدعان ومدغل ومجزر ورغوان" الواقعة في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب.

وحول أسباب تأخر دخول أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية إلى مدينة مأرب، هناك عدة أسباب، أبرزها: وجود مصالح ومنشآت كبيرة مدنية ومهمة في مدينة مأرب، مثل منشأة "صافر"، وهذا الأمر منع أبطال الجيش واللجان الشعبية من إعطاء أي عذر للعدو للقيام بعمليات إجرامية ضد هذه المنشآت والمصالح اليمنية؛ وذلك لأن اليمنيين يقاتلون الآن عدوًا لا يعرف الأخلاق ولا المسؤولية، فقد يستهدف هذه المنشآت الحساسة بالطائرات الحربية أو قد يفجرها مرتزقته دون أن يولي أي اهتمام. وفي الوقت الحاضر، استراتيجية أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" للتقدم ودخول مدينة مأرب هي حماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في المقام الأول وعلى وجه الخصوص، أن مدينة مأرب تعتبر مدينة كبيرة بها عدد كبير من الجواسيس الذين قد يضحون بالمدنيين في أي وقت.

وعلى مدى السنوات الست الماضية، وخاصة في الفترة الأخيرة، كلما تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية في مدينة مأرب، لجأ مرتزقة العدو إلى سلسلة من الوسطاء للتأثير على المجلس السياسي اليمني وحكومة الإنقاذ الوطنية. وكانت سلطنة عمان آخر دولة حاول المرتزقة استخدامها كوسيط لكسب ود المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية. وذلك لأنهم دائما يقولون إن هناك علاقة بين حركة "أنصار الله" وسلطنة عمان ولكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية يعتبران هذا شأنًا وطنيًا ولا يقبلان أي وساطة في هذا الصدد. وكانت جماعة "أنصار الله" قد طلبت في وقت سابق من مرتزقة العدو تنفيذ مبادرة المصالحة الوطنية التي تصب في مصلحة الشعب اليمني ولكن الطرف الآخر رفضوا هذه المبادرة وذلك لأنم ليسوا صانعي القرار السياسي.

مأرب تنتظر وصول الأبطال الوطنيين

لقد بذل أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية جهودًا كبيرة للتواصل مع قبائل مأرب القاطنة في مناطق سيطرة العدو، والتي عاشت خلال السنوات الست الماضية تحت حكم مرتزقة تحالف العدوان وإرهابيي "داعش". يذكر أن مرتزقة تحالف العدوان السعودي كانوا خلال السنوات الماضية يتهمون عدداً من قبائل محافظة مأرب التي كانت لا تريد أن تظل تحت وصايتهم بأنهم موالون لحركة "أنصار الله"، وكانوا يقومون بمهاجمتهم والتنكيل بهم وخلال السنوات الماضية مارس مرتزقة تحالف العدوان الكثير من الضغوط على قبائل محافظة مأرب لإجبارهم على الوقوف إلى جانبهم.

وفي وقتنا الحالي لم يتبقى سوا مديريتان من أصل أربعة عشر مديرية في محافظة مأرب لا تزال قابعة في أيدي مرتزقة تحالف العدوان، في حين أن قوات "أنصار الله" تمكنت خلال الفترة الماضية من بناء علاقات جيدة مع شخصيات عشائرية بارزة في هذه المحافظة، ويمكن القول إن عشائر وقبائل مأرب تنتظر دخول أبطال الجيش واللجان الشعبية إلى مدينتهم بفارغ الصبر.

وإضافة إلى ذلك، فإن قوات "أنصار الله" على اتصال بعدد من القادة العسكريين الذين ما زالوا في صفوف العدو، حيث يقول هؤلاء الضباط إنه لولا الخوف من قصف تحالف العدوان السعودي لأسرهم، لكانوا أول من وقف إلى جانب جيشهم واللجان الشعبية. بالطبع، لقد قيل إنهم وجهوا رسائل مطمئنة لقوات "أنصار الله" حول التعاون معهم عند دخولهم إلى مدينة مأرب.

الأمم المتحدة تواصل خيانتها لليمنيين

بالنسبة لمبادرة الأمم المتحدة لحل الصراع اليمني، فإن "مارتن غريفيث"، المبعوث الأممي إلى اليمن، كان في الواقع يملي أهداف العدو على اليمنيين، وبدلاً من أن يكون حلاً للمشكلة، أصبح هو نفسه جزءًا من المشكلة وحتى عندما بدأ الجيش اليمني واللجان الشعبية بالتقدم في مدينة مأرب، غضب هذا المسؤول الأممي لدرجة أنه بدا وكأنه أحد عناصر "داعش" وليس مبعوثًا للأمم المتحدة!

إن تحالف العدوان السعودي يركز بشكل كبير على مدينة مأرب ويخشى بشدة سقوطها وسيطرة "أنصار الله" على هذه المحافظة الغنية بالنفط، إلا أنه رغم الترسانة العسكرية الكبيرة التي نشرها العدو في هذه المدينة والعدد الكبير من القوات التي يمتلكها، فقد تعرض لهزائم وخسائر كبيرة خاصتاً في الفترة الأخيرة. يذكر أن تلك الترسانة والمعدات العسكرية الكبيرة قدمتها السعودية والإمارات لمرتزقتها في هذه المحافظة، وهناك أيضًا دعم تركي خاص لبعض الجماعات بالإضافة إلى ثروة مأرب النفطية. في الواقع، يتم دعم المرتزقة في هذه المنطقة بشكل جيد لدرجة أنهم لا يريدون المغادرة.

لمن تذهب أموال دماء اليمنيين؟

كشفت العديد من التقارير أن قادة تحالف العدوان السعودي قاموا خلال السنوات الماضية بإيداع مبالغ كبيرة في الحسابات الشخصية للقادة المحليين الذين قادوا الحرب في مدينة مأرب، وباقي الأموال أنفقوها على المرتزقة الاخرين. لكن أهل مأرب أدركوا الحقيقة واعترفوا بأخطائهم خلال 6 سنوات ولم يعودوا يغريهم المال؛ خاصة بعد القتال في خط العدو ضد مواطنيهم، وذلك لأنهم أولاً، عانوا من إعاقات لا يمكن علاجها، وثانيًا، لأنهم تعرضوا دائمًا للإذلال والإهانة لبيعهم وطنهم.

وفي وقتنا الحالي تقول قبائل مأرب إن قوات الجيش واللجان الشعبية تقاتل للدفاع عن سيادتها ووطنها وليس في جيوبها ألف ريال يمني، بينما باع المرتزقة أنفسهم بجيوب مليئة بآلاف الريالات السعودية وخدموا العدو المحتل. وخلال هذه السنوات كانت ثروات مأرب النفطية تحت سيطرة العدو ومرتزقته، وبحسب عدد من التقارير فقد تم تحويل الكثير من أموال هذه الثروات النفطية إلى عدد من الحسابات الشخصية لمسؤولي حزب الإصلاح "الاخوان المسلمين" في مدينة مأرب.

نهب أثار اليمنيين الرائعة ونقلها إلى دول العدو

تُعد مدينة مأرب موقعًا أثريًا به الكثير من القطع الأثرية الثمينة، ولكن تحالف العدوان السعودي دمر بعضها وبعضها نُهِب وأُخرج من اليمن وتشير بعض المعلومات إلى أن المرتزقة نقلوا هذه الآثار إلى الإمارات. ولكن فيما يتعلق بإنجازات العدو الغازي في مدينة مأرب على مر السنوات الماضية، لا بد من القول إن القتل ونشر الخيانة بين اليمنيين هو الشيء الوحيد الذي حققه العدو بجرائمه.

علاقة الجماعات الإرهابية بتحالف العدوان السعودي في مدينة مأرب

قبل غزو قوات تحالف العدوان السعودي لليمن، عملت جماعة القاعدة الإرهابية في مدينة مأرب، وقبل عامين، جاء إرهابيو "داعش" إلى تلك المدينة. وترتبط عمليات هاتين المجموعتين الإرهابيتين ببعضهما البعض، والجميع يعرف أنهما من صنع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أجل تحقيق أهدافهما في المنطقة.كما أن تحالف العدوان السعودي يحظى أيضاً بدعم مباشر من الولايات المتحدة والصهاينة. لذلك، من الطبيعي تمامًا أن تتسلل عناصر "داعش" إلى اليمن ، وخاصة في محافظة مأرب، التي تخضع لإدارة جماعة الأخوان المسلمين التي تعتبر المحرك الرئيسي لتلك الجماعات الإرهابية.

لكن في النهاية، ما يمكن أن يحدد الانتصار النهائي لقوات "أنصار الله" وكل اليمنيين الأحرار في مدينة مأرب، هو يقظة اليمنيين الذين وقعوا ضحايا لإغراءات العدو ويجب أن يعلموا جيداً أن الجيش واللجان الشعبية ليسوا أعداءهم، وعليهم الخروج من تحت مظلة الإمارات والسعودية لإخراج بلادهم من سيطرة الأعداء.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تحالف العدوان أنصار الله انتصارات تحرير مأرب أموال مرتزقة حزب الاصلاح

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء