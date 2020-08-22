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  السبت 3 محرم 1442

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أخبار

الجعفري يطلع غوتيريش على الوضع المأساوي في الحسكة

السبت 3 محرم 1442
 
 
 
 
 
الجعفري يطلع غوتيريش على الوضع المأساوي في الحسكة

الجعفري يطلع غوتيريش على الوضع المأساوي في الحسكة

الوقت-طالبت سوريا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتدخل بشكل فوري

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الوقت-طالبت سوريا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتدخل بشكل فوري لوقف جريمة قطع تركيا مياه الشرب عن نحو مليون سوري في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكّد في اتصال هاتفي مع غوتيريش أن السلوك العدواني التركي بقطع مياه الشرب عن الحسكة يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

غوتيريش ردَّ على رسالةِ الجعفري بالتأكيد أنه سيبذل قصارى جهده فوراً مع الحكومة التركية والأطراف الآخرين لضمان الضغط لحل المسألة في أقرب وقت ممكن.

كما أكّد غوتيريش أنه سيكلف مبعوثه الخاص بيدرسون بالعمل على معالجة هذه المسألة من خلال لقائه بممثلي الولايات المتحدة وروسيا وتركيا في جنيف الإثنين المقبل.

ودخلت مدينة الحسكة وأريافها يومها العاشر دون مياه، بعد قطع الجانب التركي المياه عن نحو مليون مدني في المنطقة، للمرة 13 منذ احتلاله مدينة رأس العين واريافها، ضمن عملية (نبع السلام) التي أطلقها في تشرين الاول/اكتوبر 2019.

ويعاني المدنيون في المنطقة، ظروفاً مأساوية في ظل عدم وجود أي مصدر مائي بديل وارتفاع درجات الحرارة والمخاوف من تفشي فيروس كورونا، التي تتزايد فيها الإصابات وفق الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة السورية، وإحصاءات "الإدارة الذاتية" الكردية، التي تسيطر على غالبية المحافظة.

وقطعت تركيا المياه رداً على قطع "الادارة الذاتية" الكردية الكهرباء على رأس العين وتل أبيض وأريافهما، وسط مساع روسية لحل المشكلة وإعادة المياه إلى المنطقة.

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الحسكة من دون ماء بشار الجعفري الامم المتحدة سوريا أنطونيو غوتيريش

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