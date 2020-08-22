ترامب يلوّح بالفوضى: قد لا نعرف نتائج الانتخابات الأميركية للأبد

الوقت-حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنّ تحديد نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قد يستغرق أسابيع وربما شهوراً.

وقال الرئيس الأميركي في خطاب ألقاه أمام مجلس السياسة الوطنية، إنه لن يكون بالإمكان معرفة نهاية هذه الانتخابات ربما إلى الأبد.

وزعم ترامب أن الديموقراطيين كانوا يروجون للتصويت عبر البريد بهدف التلاعب بالنتائج، مؤكداً عدم استعداد بلاده لفرز 51 مليون بطاقة اقتراع في ظل تفشي وباء كورونا.

ورأى أن الديمقراطيين سيجلبون الفوضى إلى الولايات المتحدة، إذا أوصلت الانتخابات جو بايدن إلى مقعد الرئاسة في البيت الأبيض.

وأشار إلى فكرة القانون والنظام في الولايات الأميركية، قائلاً إن الشرطة تم إضعافها في المدن "التي يديرها الديمقراطيون"، مطالباً الأميركيين بالابتعاد عن "الاشتراكيين والماركسيين اليساريين الراديكاليين".

وأعلن ترامب بعد انتهاء المؤتمر العام للحزب الديمقراطي، مساء يوم الخميس، أنه "لو انتصر خصومنا فلن ينعم أحد بالأمان في بلادنا".

وأضاف: "أنا الوحيد الذي يقف حائلاً بين الحلم الأميركي والفوضى العارمة والجنون والتخبط".