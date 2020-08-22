وفيات فيروس كورونا بالبرازيل تتجاوز الألف مجدداً

الوقت-سجلت البرازيل أكثر من ثلاثين ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بحسب وزارة الصحة.

وتوفي نحو ألف شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ووفقاً لبيانات وزارة الصحة فقد سجل حتى اليوم أكثر من ثلاثة ملايين إصابة منذ بدء تفشِي الوباء ونحو مئة وثلاثة عشر ألف حالة وفاة.

في الولايات المتحدة تخطّى عدد الإصابات بكوفيد تسعة عشر حاجز الخمسة ملايين والستمئة ألف مع عدد وفيات وصل إلى مئة وخمسة وسبعين أَلفاً ومئتين وخمسين وفاة.

وبهذه الأعداد تبقى الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرّراً بالجائحة مع ترجيحات بأن يصل عدد الوفيات الى نحو مئتي ألف في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

هذا ورجحت منظمة الصحة العالمية الانتهاء من وباء كورونا خلال أقل من عامين، ووفق المنظمة فإن تضافر الجهود الدولية وتوحدها ضد الفيروس سيؤديان إلى التخلص منه في وقت أقصر.

المكسيك تسجل 504 وفيات و5928 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 504 وفيات بفيروس كورونا و5928 حالة إصابة مؤكدة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 59610 وفيات و549734 إصابة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة مقارنة مع 111 إصابة و15 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة".

وكانت مصر قد فرضت في منتصف آذار/مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلاً، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر حزيران/يونيو.

ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجياً تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.