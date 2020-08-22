غزة: المدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع للمقاومة

الوقت-استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلامية فلسطينية أن الاحتلال استهدف مرصداً للمقاومة قرب مخيّم العودة شرق محافظة رفح ونقطة رصدٍ تتبع للضبط الميداني مقابل صوفا شرق رفح.

وزعمت قوات الاحتلال أن القصف جاء رداً على استهداف مستوطنة بصاروخ مصدره القطاع.

وشهد قطاع غزة هذا الأسبوع، سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة فيه، وذلك رداً على إطلاق بالونات حارقة تجاره الأراضي المحتلة، وفق ادعاء الجيش الإسرائيلي.

وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أمس الجمعة، إنها لن تسمح "للعدو باستمرار الحصار الظالم على شعبنا، ومن حق شعبنا التعبير بكل الوسائل المناسبة عن رفضه لهذا الحصار".

وأضافت: "لن نقبل باتخاذ العدو للأدوات السلمية - كالبالونات وغيرها - ذريعة لقصف مواقع المقاومة. المقاومة ردّت وسترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا".