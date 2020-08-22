باسيل: خنق لبنان من الخارج أدى إلى انهيار نظامه الاقتصادي

الوقت-أكد رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل، أن محاولة الانقلاب السياسي على العهد أحبطت، موضحاً أن خنق لبنان من الخارج أدى إلى انهيار نظامه الاقتصادي.

وقال باسيل "نجحنا في السياسة ونجحنا في الشأنين الأمني والعسكري ولكن فشلنا في الاقتصاد".

وأشار إلى أنه "بعد 3 سنوات من هذا العهد القوي بالمعايير الداخلية والخارجية لم ننجح في الحفاظ على العملة الوطنية".

وأكد باسيل أن الانقلاب السياسي الذي كان يحضر لإحداث فراغ في المؤسسات أحبط أيضاً، مشيراً إلى أن "خلافنا مع باقي الأفرقاء لأننا من خارج المنظومة السياسية برمتِها".

وقال نحن كنا صريحين مع الناس في "17 تشرين"، وقلنا لهم "إننا فشلنا"، لافتاً إلى أنه "تم تفسير هذا الكلام بشكل خاطىء وهذا ظلم".

وتابع: "نحن فقط عجزنا أن نكون الأكثرية التي تكسر هذه المنظومة".

ورأى "رئيس التيار الوطني الحر" أن "هشاشة الصورة اليوم في لبنان مهمة جداً"، معتبراً أن "الانقلاب لم يكن عسكرياً إنما سياسياً".

وكان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانيّة اللبنانيّة محمد رعد قال إن "أميركا حددت سقوفاً لتشكيل الحكومة، بعد تحدث فرنسا عن حكومة وحدة وطنيّة"، مضيفاً أن "لا مشكلة مع أيّ مبادرة طالما هناك أطراف محليّون يعلمون مصلحتهم".

وأعلن رعد أن آخر وصف مطروح من قبل أطراف خارجيّة للحكومة المقبلة هو "حكومة المهمات المستقلة"، دون أن يوضح المقصود بذلك.