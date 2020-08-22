اليمن: الآلاف من أبناء تعز يتظاهرون احتجاجاً على الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي

الوقت-تظاهر الآلاف من أبناء مدينة تعز جنوب اليمن، اليوم الجمعة، احتجاجاً على إعلان الإمارات تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وهتف المشاركون في التظاهرات دعماً لفلسطين والقدس باعتبارها القضية المركزية للأمة، مؤكدين أن "التنازل عنها أو التطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى".

واعتبر المشاركون في التظاهرة أن "التطبيع مع كيان الاحتلال خيانة ومؤامرة على القضية الفلسطينية"، منددين بالاتفاق الذي عُقد بين الإمارات و"إسرائيل".

وفي السياق، أكدوا أن "فلسطين ليست قضية العرب فقط بل قضية العالم الإسلامي بأسره".

ورأى المتظاهرون أن الإمارات وكافة الدول التي طبعت مع "إسرائيل"، لم تخن القدس وفلسطين فحسب، و"إنما خانت العروبة والإسلام والمبادئ والقيم الإنسانية والقوانين والمبادرات المعمول بها في حل القضية الفلسطينية".

كما دعا المتظاهرون إلى "نشر الوعي المجتمعي والتحذير من خطورة المشروع الإماراتي"، الذي أصبح واضحاً للعيان وكونها "أداة إسرائيل في المنطقة العربية".