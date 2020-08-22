كوهين: دول عربية ستوقع "سلاماً مع إسرائيل"

الوقت-قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن هناك دولاً عربية ستوقع "اتفاق سلام" مع "إسرائيل".

وأشار كوهين في مقابلة مع القناة العبرية الـ"20"، مساء اليوم الجمعة، إلى أنه "من بين الدول العربية المرشحة لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، دول خليجية ودول عربية أفريقية، على رأسها المملكة المغربية".

واعتبر كوهين أن "الإمارات كانت البداية لجذب دول عربية أخرى"، منوهاً إلى أنه "للاتفاق مع الإمارات أهمية أمنية لكوننا نصنع جبهة إقليمية معا ضد إيران"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أكّد كوهين، وجود اتصالات بين السودان و"إسرائيل".

وقال كوهين الذي قام الإثنين الماضي بزيارة إلى الإمارات إن "الاتفاق مع الإمارات هو فقط السنونو الأول"، وتطرق إلى اللقاء "التاريخي" الذي جرى قبل 6 أشهر بين نتنياهو وحاكم السودان.

وأعلن في وقتٍ سابق، أن "إسرائيل" واثقة بأن تقاربها مع العالم العربي سيزداد قوة، مشدّداً على أن "علاقات تل أبيب مع العالم العربي لا تعتمد على السلام مع الفلسطينيين"، كما لفت إلى أن لدى تل أبيب "مصلحة مشتركة مع السعودية لتوثيق التعاون الأمني والاقتصادي".

ودعا كوهين في مقابلة مع الصحيفة السعودية "إيلاف" دول الخليج إلى "توثيق التعاون مع إسرائيل"، مضيفاً أنه "نحن في إسرائيل ودول الخليج وعلى رأسها السعودية لدينا مصالح مشتركة ونستطيع التقدم حتى في العلاقات".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن في 13 من الشهر الجاري، التوصل إلى "اتفاق سلام تاريخي" بين "إسرائيل" والإمارات برعاية أميركية، قائلاً على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، "إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة".