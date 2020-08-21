مقتل 4 أشخاص وجرح 9 في مواجهات عرقية في مدينة "غاو" شمال مالي

الوقت-قتل أربع أشخاص وجرح تسعة أخرين جراء مواجهات عرقية في مدينة غاو شمال مالي حدثت بين مسلحين من شريحة سونراي ومواطنين من العرب والطوارق.

وبحسب مصدر لوكالة سبوتنك فإنه تم نهب وحرق محال تجارية تابعة للعرب والطوارق في مدينة غاو على يد المسلحين وسط غياب تام للأمن في المدينة فيما استمرت المواجهات لساعتين.

من جهته، أصدر المجلس العسكري في مالي الذي أطاح رئيس البلاد أمراً بإعادة فتح الحدود، بحسب بيان بثه التلفزيون الرسمي.

لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس أصدرت تعليمات إلى أعضائها بالإبقاء على حدودهم مع مالي مغلقة رداً على الانقلاب الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.

هذا وقدّم الجنرال "أسيمي كويتا" يوم أمس الخميس نفسه قائداً لمجلس إنقاذ مالي الذي ألّفه قادة الانقلاب العسكريّ خلال اجتماع عقده مع الأمناء العامّين للوزارات.

كويتا سمّى نفسه "رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي أطاحت الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وشدّد على أنّ مالي تعيش أزمة سياسية واجتماعية وأمنية ومن غير المسموح به ارتكاب الأخطاء.

ويعدّ كويتا من نخبة الحرس الوطني واعتقل قبل 8 سنوات إبان الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق أمادو تونامي توري.

من جهته، دعا مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، قادة التمرد في مالي إلى العودة إلى ثكناتهم والإفراج الفوري عن كل المسؤولين الحكوميين المعتقلين.