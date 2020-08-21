بايدن يقبل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية

الوقت-أعلن جو بايدن قبوله رسمياً خوض الانتخابات الرئاسيّة المقرَّرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مرشحاً عن الحزب الديموقراطي.

بايدن وعد مواطنيه إذا ما انتخبوهُ رئيساً بطي صفحة "الخوف" و"الانقسامات" وبإنهاء" هذه المرحلة القاتمة" في البلاد.

وقال المرشح الديمقراطي إنه سيضع استراتيجيّة وطنية لمكافحة تفشي فيروس كورونا اعتباراً من "اليوم الأوّل" لولايته على حد تعبيره.

هذا وأعلن الحزب الديمقراطي الأميركي، ليل الثلاثاء-الأربعاء، ترشيح النائب السابق للرئيس باراك أوباما، جو بايدن، رسمياً للانتخابات الرئاسية الأميركية 2020.

وكما كان متوقعاً، صوّتت غالبية المندوبين الديمقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي، الذي تجري وقائعه بشكلٍ غير مسبوقٍ افتراضياً بسبب وباء كورونا. وكانت لافتةً مشاركة مسؤولين في الحزب الجمهوري أبدوا تأييدهم العلني لبايدن.

وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، كثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على خصمه "الديمقراطي" في الانتخابات المقبلة جو بايدن، ووصف خلال مهرجان انتخابي في أريزونا بايدن بـ"الدمية بيد اليسار الراديكالي"، وشدد على أنّه لن يسمح بـ"أميركا اشتراكية".

وكان ترامب ردّ الثلاثاء بـ"غضب"، بعدما انتقدته السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما لدى افتتاح مؤتمر الحزب "الديموقراطي"، واصفاً حكومة باراك أوباما بأنها "فاسدة".