تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة

الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية بتجدّد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، صباح الجمعة، بعد مجموعة غارات ليلية، وبإطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين.

وتصدّت المضادات الأرضية للطائرات الإسرائيلية المغيرة على القطاع، فيما دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف، خلال انطلاق صواريخ من منظومة القبّة الحديدية.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، تعقيباً على الغارات المتتالية، إن "الاحتلال الإسرائيلي باستمراره في العدوان على غزة، وإحكام حصارها وتعطيل حياة سكانها وقصف مواقع المقاومة، عليه أن يتحمل النتائج ويدفع الثمن".

وادعى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن الغارات التي بدأت مسا أمس، باستهداف غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، جاءت بعد إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة على "إسرائيل".

وشنّ الجيش الإسرائيلي في الليالي الماضية، سلسلة من الغارات على قطاع غزة، مدعياً أن الهجوم يأتي في سياق الرد على إطلاق البالونات الحارقة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.