نتنياهو للجالية اليهودية في الإمارات: سأزوركم قريباً

‏الوقت-أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية عبر "الفيديو كول"، امس الخميس، مع رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات، وقال: "آمل أن أزوركم قريباً، خلال هذا العام. هذا هو يوم عظيم جداً بالنسبة لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي. نحن على أبواب عصر تاريخي. السلام مع الإمارات جيد لجميع شعوب المنطقة".

وأضاف نتنياهو: أن الاتفاق "عبارة عن السلام مقابل السلام، السلام بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، السلام الذي يتوسع بين إسرائيل والعالم العربي. هذا السلام جيد لدولة إسرائيل ولشعبنا ولجميع شعوب المنطقة".

يأتي ذلك بعد توقيع "الاتفاق التاريخي" بين الإمارات و"إسرائيل" لتطبيع علاقاتهما في 13 آب/أغسطس الجاري.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين "إسرائيل" والإمارات برعاية أميركية، وقال على حسابه الرسمي على "تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

بدوره أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع ترامب ونتنياهو، على تجميد خطة "إسرائيل" لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

كما أعلن بن زايد في حسابه الرسميّ على"تويتر"، أنّه "تمّ الاتفاق في اتصال مع ترامب ونتنياهو على خارطة طريق لتعاون مشترك من أجل إقامة العلاقات الثنائيّة".

سفارة الإمارات في واشنطن، وصفت من جهتها الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بالكامل "انتصار للدبلوماسيّة وللمنطقة".

هذا وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الإمارات هي الحليف السري الاستراتيجي الأهم لـ"إسرائيل" في محاربة إيران.