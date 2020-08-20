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أخبار

أشكنازي: نتنياهو مصر على انتخابات جديدة

الخميس 1 محرم 1442
 
 
 
 
 
أشكنازي: نتنياهو مصر على انتخابات جديدة

أشكنازي: نتنياهو مصر على انتخابات جديدة

الوقت-تحدث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء الخميس مع رئيس أزرق أبيض ووزير الأمن

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الوقت-تحدث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء الخميس مع رئيس أزرق أبيض ووزير الأمن بني غانتس، وطلب منه بذل كل الجهود حتى لا يتم جر "إسرائيل" إلى انتخابات للمرة الرابعة.

وقال نتنياهو "يجب أن نضع كل الاعتبارات السياسية الحزبية جانباً". وأضاف "نحن بحاجة لحكومة تعمل من أجل إنقاذ حياة الناس. إذا قبلتم اقتراح التسوية نستطيع منع حصول انتخابات. تعالَ نفعل، اليوم، كل ما بوسعنا من أجل حل ذلك".

وسائل إعلام إسرائيلية كانت قالت إن التقديرات في المؤسسة السياسية تشير إلى أن "إسرائيل" في طريقها لانتخابات جديدة.

واعتبرت قناة "كان" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقرر في اللحظة الأخيرة إذا كان سيتجه نحو انتخابات جديدة، كما وتبين أن لجنة المالية ستناقش يوم الأحد قانون تأجيل الموازنة من دون طلبات حزب الليكود.

كما أشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه "رغم الإتهامات بين الحزبين، أزرق وأبيض والليكود، فهما لم يكسرا الأواني بعد".

ونقلت "كان" عن وزير الخارجية غابي أشكنازي قوله في أحاديث مغلقة إن "نتنياهو سيقوم بكل شيء للبقاء كرئيس حكومة، وهو مصر على الذهاب إلى انتخابات".

أما صحيفة "إسرائيل هيوم"، فذكرت أن رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أجرى في الأيام الأخيرة سلسلة من المحادثات مع رؤساء أحزاب الائتلاف، بهدف منع حل الكنيست يوم الاثنين المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى انتخابات رابعة في غضون سنة ونصف.

وحتى الآن تحدث ريفلين مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومع وزير الأمن بني غانتس ومع وزير الداخلية ارييه درعي ومع وزير البناء والإسكان رئيس يهدوت هتوراة يعقوب ليتسمان، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

وفي السياق عينه، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان في مقابلة مع "يديعوت أحرونوت": "نحن ذاهبون إلى انتخابات وهذا مسألة وقت، هذا الأسبوع أو بعد شهر".

واعتبر ليبرمان أن "نتنياهو مصمم على أخذ الدولة إلى انتخابات لسبب واحد، هو أنه لا يريد الوصول إلى المحكمة، وإذا لم يكن هناك ميزانية يوم الإثنين، إذا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر يوجد انتخابات".

وأضاف "يراهن هنا نتنياهو رهان حياته: إما أن يصل إلى 63 مقعد من دوني، وحينها يمرر قانون التغلب وهو قانون إيطالي –فرنسي – صيني (يمنع من محاكمة رئيس حكومة ممارس لمهامه) ويهرب من هذا، وإذا لم يكن لديه 62 عضو كنيست فإنه حينها سيسرع إلى إبرام صفقة مع الادعاء العام".

كما تابع ليبرمان قوله إن نتنياهو "غير منشغل بالاقتصاد، هو يدير اقتصاد انتخابات وكل ما يهمه هو الانتخابات القريبة. كل ما يريده نتنياهو الآن هو ابتزاز حزب أزرق أبيض وتعيين مفتش عام للشرطة ومدعي عام للدولة ومستشار قانوني للحكومة".

وفي سياق آخر، قال ليبرمان إنه "سيكون لصفقة بيع طائرات (أف-35) للإمارات تداعيات بعيدة المدى".

وأضاف أن "المسألة ليست فقط (أف-35)، إنما طائرات من دون طيار وتكنولوجيا وغيرها من الأمور، وبحسب تقديري فإن الأمر مرتبط بأمور تتجاوز ذلك، وهذا أمر خطير بحد ذاته".

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ واشنطن وافقت على بيع الإمارات طائرات "F-35 إف-35"، وطائرات مسيّرة كجزء من صفقة تطبيعها مع "إسرائيل".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيليّة عن مسؤول رفيع في الإمارات لم تذكر اسمه، أنّ الاتفاق "يشمل صفقة أسلحة تبلغ قيمتها عشرات مليارات الدولارات".

المسؤول الإماراتي "الرفيع" أوضح، أمس الأربعاء، أنّ "الإسرائيليّين والأميركيّين والإماراتيّين اتفقوا على تحسين قدرة الإمارات العسكريّة وترسانتها"، مشيراً إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كان على علم بصفقة الأسلحة والطائرات الأميركيّة، وأعطى موافقته على الأمر".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 آب/ أغسطس عن عقد اتفاق "تاريخيّ" بين الإمارات و"إسرائيل"، وافق بموجبه بنيامين نتنياهو على تأجيل مسألة ضمّ الضفة الغربيّة مقابل فتح الإمارات ممثليّة لها في "إسرائيل".

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كلمات مفتاحية :

حزب أزرق أبيض وسائل إعلام إسرائيلية حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان بنيامين نتنياهو حزب الليكود الحكومة الإسرائيلية

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