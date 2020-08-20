الجزائري ضيف الله يسحب ترشيحه لــ"جائزة الشيخ زايد"

الوقت-ضمن سلسلة من الانسحابات احتجاجاً على التطبيع بين الإمارات والاحتلال، أعلن الشاعر والناقد الجزائري بشير ضيف الله مؤخراً سحب ترشيحه لــ "جائزة الشيخ زايد للكتاب".

وقال ضيف الله على حسابه على موقع "فيسبوك" إنّه سحب ترشيح كتاب "العولمة وتحولات الكتابة.. من الورقي إلى الرقمي" ومخطوطة "الحساسية الشعرية العربية الجديدة"، من "جائزة الشيخ زايد للكتاب".

لكن الناقد والشاعر الجزائري أكد أن موقفه من السلطات الإماراتية لا يعني قطع تواصله مع أصدقائه من الكتاب والشعراء والروائيين والأكاديميين الإماراتيين.

وعزا ذلك إلى إيمانه بأنّ "الشعوب لوحدها هي من تقرر مصير القدس"، آملاً عن تخرج قضية القدس إلى دائرة الواقع والفعل الملموس، على حد قوله.

يذكر أن مجموعة من الأدباء المغاربة سبقوا ضيف الله إلى هذه الخطوة الاحتجاجية، حيث أعلنوا سحب ترشيحاتهم، فيما أقدم الشاعر المغربي محمد بنيس على تعليق عضويته في الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب.