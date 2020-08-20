الصواعق تضرب كاليفورنيا.. وألسنة اللهب تحاصر الآلاف

الوقت-لقي قائد طائرة هليكوبتر حتفه، كما التهمت النيران عشرات المنازل في كاليفورنيا، الأربعاء، بعدما أشعلت صواعق مئات الحرائق سريعة الانتشار، فيما أُجبر عشرات الآلاف على الفرار من مساكنهم.

وذكرت السلطات أن كاليفورنيا تعرضت لقرابة 11 ألف ضربة صاعقة خلال 72 ساعة، في أسوأ عاصفة من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، تسببت في إشعال 367 حريقاً، أكثر من 20 منها حرائق كبيرة.

وقال المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق ويل باورز، إن أوامر إجلاء إجباري صدرت بحق الآلاف، في منطقة شهدت سلسلة من 9 حرائق تؤججها الرياح.

وفي وسط كاليفورنيا، قالت الإدارة إن طائرة هليكوبتر تحطمت أثناء مهمة لإلقاء الماء لمكافحة الحرائق في مقاطعة فريسنو، على بعد حوالي 258 كيلومتراً جنوبي سان فرانسيسكو، مما أسفر عن مقتل الطيار.

وأضافت أنه إلى الشمال من تلك المنطقة، استعرت حرائق تؤججها الرياح على مساحة أكثر من 46 ألف فدان في التلال والجبال، لتدمر ما لا يقل عن 50 منزلاً وبناية، كما ألحقت أضراراً بـ50 أخرى.

من جهة أخرى، سجلت الولاية هزة أرضية بقوة 4.8 على مقياس ريختر، صباح الأربعاء، وهو الثاني خلال 10 أيام، فيما تسجل الولاية ما معدله 25 هزة سنوياً، وفق ما توضح السنوات الـ3 الأخيرة.