هيل: مستعدون لمساعدة حكومة لبنانية بوجود حزب الله أو عدمه

الوقت-اعتبر وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل، أنه لا يمكن حل مشاكل لبنان من الخارج، مشيراً إلى أنها "تتطلب قيادة ملتزمة بالإصلاح".

وقال هيل، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تمكنت من التعامل مع حكومات لبنانية سابقة تضمنت عناصر من حزب الله.

هيل أضاف "نحن مستعدون لمساعدة حكومة لبنانية قادرة على تحقيق الإصلاحات بوجود حزب الله أو عدمه".

وكيل وزارة الخارجية الأميركية الذي زار لبنان بعيد انفجار مرفأ بيروت الكبير كان أكد أن "واشنطن لن تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني"، وعرض هيل على الرئيس اللبناني ميشال عون الذي التقاه في قصر بعبدا المساعدة في التحقيقات، وطلب عون من هيل مشاركة الولايات المتحدة في التحقيق بشأن انفجار المرفأ من دون أن يعني ذلك تدويله.

وكان هيل أعلن من بيروت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، لافتاً إلى أن "المشاركة تأتي تلبية لدعوة من السلطات اللبنانية".

وكانت السفارة الأميركية في بيروت أعلنت في وقت سابق أن هيل سيلتقي قادة سياسيين والمجتمع المدني والشباب، وأنه سيؤكّد استعداد أميركا لدعم أيّ حكومة تعكس إرادة الشعب اللبناني، وتلتزم التزاماً حقيقياً بأجندة الإصلاح.