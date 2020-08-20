ترامب يتوقع انضمام السعودية إلى الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

الوقت-توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب انضمام السعودية إلى الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

ووصف ترامب خلال مؤتمر صحفي الاتفاق بالجيد، مؤكداً أن "هناك دول لن تخطر حتى ببالكم تريد الانضمام إلى ذلك الاتفاق".

ولم يذكر دولاً أخرى بالاسم غير السعودية.

كذلك، قال الرئيس الأميركي إن الإمارات مهتمة بشراء المقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، والتي استخدمتها "إسرائيل"، مضيفاً "لديهم المال ويودون طلب شراء عدد قليل من الطائرات إف-35".

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تؤكد التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً، واستناده على مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية"، وذلك في أول تصريح رسمي منذ الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

يذكر أن السعودية وضعت مبادرة السلام العربية عام 2002 حيث عرضت الدول العربية على "إسرائيل" تطبيع العلاقات مقابل اتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" ستعارض أي مبيعات من هذا النوع للإمارات، فيما أرجعه إلى ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.