خارجية الاحتلال الاسرائيلي تكشف عن التواصل مع 5 وزراء خارجية عرب

الوقت- افاد موقع "واينت" العبري بأن وزير خارجية الاحتلال، غابي اشكنازي، تحدث بعد الاعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين "اسرائيل" والإمارات مع خمسة وزراء خارجية عرب، بينهم وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله.

من ناحيتها، أوردت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية، أمس، أن رئيس الموساد الاسرائيلي، يوسي كوهين، اجتمع في ابو ظبي مع مستشار الامن القومي الاماراتي، طحنون بن زايد.

وقالت مصادر في الاحتلال انه من المتوقع أن يقوم كوهين في طريق عودته بزيارة العاصمة البحرينية المنامة لاجراء مباحثات. ووفقا للتقديرات فالبحرين هي الدولة التالية المتوقع ان تبادر الى تطبيع العلاقات مع "اسرائيل."

يشار إلى أن وزارة خارجية الاحتلال تنشط في دول الخليج الفارسي في السنوات الـ20 الأخيرة، ويوجد لها ممثلية هناك منذ عام 2014، وللوزارة يوجد علاقات مع مسؤولين رسميين وغير رسميين وشركات ومسؤولين آخرين خليجيين، وسجل في السنوات الأخيرة قفزة بعدد الزيارات لبعثات إسرائيلية الى دول الخليج الفارسي.

وساعدت وزارة الخارجية الاسرائيلية حتى الآن نحو 500 شركة اسرائيلية على العمل في الإمارات، واستضافت وزارة الخارجية زيارة رجال اعمال إماراتيين في "إسرائيل