موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 1 محرم 1442

إخترنا لكم

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة رُبّما أكثر ما يخشاه ساسة الكيان اليوم هو سقوط نظام الحكم في الإمارات ووصل آخر سيكون بالضرورة معادٍ للكيان، وهو الأمر الذي

مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية الوقت- ما إن أعلنت دولة الامارات عن تطبيعها مع كيان العدو، حتى بدأت التحركات المصرية لصب الزيت على النار من خلال اجراء اتصالات مكثفة مع الأردن والسودان وعدة دول أخرى لتهيئة المجتمعات العربية لقبول ...

اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه خبراء اقتصاديون توقعوا السيناريو الأسوأ الذي سيواجهه الكيان، حيث ستصل نسبة العجز في موازنة الكيان إلى 13.2٪ للعام الجاري 2020، وعجزاً آخر ستصل نسبته إلى 9.2٪ للعام

جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان بعد مرور عدة أيام من عقد اتفاق السلام سيئ الصيت بين الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني، ما زال الصمت يخيم على موقف جامعة الدول العربية، بل وحتى لم تتخذ الأخيرة موقفا عن طريق خطاب شفوي او اجتماع طارئ

نيران الخلافات الداخليّة تشتعل.. لماذا أجّل وفد العدو زيارته للإمارات؟ لم تجر رياح خارجيّة الكيان كما تشتهي سُفن مخابراته الصهيونيّة، حيث كشف الإعلام العبريّ، أنّ وزارة خارجيّة الاحتلال تقاتل لإيجاد مكان لها على طاولة المفاوضات مع دولة الإمارات، بعدما كلف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو رئيس المخابرات

أخبار

موسكو تجدد معارضتها لتصور الأمريكيين عن آلية الزناد

موسكو تجدد معارضتها لتصور الأمريكيين عن آلية الزناد

الوقت- اعتبر مكتب ممثلية روسيا في فيينا رداً على ما قاله مايك بومبيو عن جون كيري بأن واشنطن يمكن أن تعيد جميع حظر الأمم المتحدة ضد إيران ، هذا الانطباع بأنه "وهمي".

خارجية الاحتلال الاسرائيلي تكشف عن التواصل مع 5 وزراء خارجية عرب الوقت- افاد موقع "واينت" العبري بأن وزير خارجية الاحتلال، غابي اشكنازي، تحدث بعد الاعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين "اسرائيل" والإمارات مع خمسة وزراء خارجية عرب، بينهم وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله.

بغداد وطهران تبحثان التعاون الثقافي الوقت- بحث وزير الثقافة العراقي مع السفير الايراني تفعيل الاتفاقيات الثقافية بين البلدين ووضع خطوط عريضة وخطوات عمل لتنفيذ ذلك

بومبيو يرفض تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق الوقت- رفضَ وزيرُ الخارجية الاميركي مايك بومبيو تحديدَ جدولٍ زمني لسحبِ قواتِ بلادِه من العراق ودعا في مؤتمرٍ صحفي مع نظيرِه العراقي في واشنطن الى عدمِ التركيز على موضوعِ خروجِ القوات الاميركية في الحوارِ الاستراتيجي بين البلدَيْن.

وزير الخارجية العراقي : إيران دولة جارة تربطنا بها علاقات ومصالح مشتركة الوقت- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال لقاء جمعه بنظيره الامريكي مايك بومبيو، اليوم الاربعاء ان ايران دولة جارة تربطنا بها علاقات مبينة على المصالح المشتركة ومنها الثقافية والسياسية والاقتصادية.

مسيرة جماهيرية غاضبة بغزة تنديدا باتفاق العار التطبيعي الوقت- نظّمت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، يوم الأربعاء مسيرة جماهيرية غاضبة، تنديدا بالتطبيع الإماراتي الصهيوني، والذي أعلنته واشنطن الخميس الماضي.

المتحدث باسم الخارجية الصيني يهنئ نظيره الإيراني بتوليه المنصب الوقت- هنأ المتحدث باسم الخارجية الصيني "تشاو لي جيان"، نظيره الإيراني "سعيد خطيب زاده" على توليه منصبه الجديد بالخارجية الإيرانية.

استعداد العراق للاستثمار بشكل مشترك مع إيران في القطاع الزراعي الوقت- قال المستشار الاقتصادي الايراني في البصرة جنوب العراق ان العراق يريد الاستثمار بشكل مشترك مع ايران في القطاع الزراعي والصناعات الثانوية والفنية والهندسية في العراق.

وزير المالية الكويتي: السيولة تكفي لدفع الرواتب لغاية نوفمبر الوقت- قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواجه حاليا صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي الدولة، بسبب شح السيولة التي تعاني منها المالية العامة.

واشنطن تفرض الحظر على شركتين في الإمارات على علاقة بـ"ماهان" الإيرانية الوقت- فرضت وزارة الخزانة الأميركية الحظر على شركتي شحن مقرهما الإمارات لتعاملهما مع شركة الطيران الإيرانية "ماهان" وتوفير الخدمات وقطع غيار للشركة.

متحدث باسم نتنياهو لقناة إماراتية: هذه هي رسالة الإسرائيلي الوقت-قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلي، أوفير جندلمان، خلال مقابلة تلفزيونية

الإعلام الإسرائيلي عن وزير الاستخبارات: هناك اتصالات بين "إسرائيل" والسودان الوقت-أكّد وزير الاستخبارات ايلي كوهين اليوم الأربعاء وجود اتصالات

تونسية تنسحب من مسابقة "تحدي القراءة" الإماراتية: المبادىء لا تباع ولا تشترى الوقت-رفضاً للتطبيع بين الامارات و"إسرائيل"، اعلنت بطلة تونس في "تحدي القراءة العربي

بعد ساعات من اعتقاله.. رئيس مالي يعلن الاستقالة الوقت-أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى

بومبيو: أميركا ترحب بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ بلاد

أوغلو يصل إلى كراكاس.. وتركيا ترسل مساعدات إلى فنزويلا لمواجهة كورونا الوقت-وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى كراكاس، أمس الثلاثاء

إعلام إسرائيلي عن مسؤول إماراتي: اتفاقية التطبيع تشمل بيع واشنطن طائرات "إف-35" لأبو ظبي الوقت-أكدت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ واشنطن وافقت على بيع الإمارات

ترامب: إيران والصين تريدان فوز بايدن وسأوقع اتفاقاً مع طهران الوقت-اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إيران والصين تريدان فوز المرشح الديمقراطي للانتخابات جو بايد

يحيى سريع: قضينا على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء الوقت- قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، إن قواته تمكنت من القضاء على تواجد العدوان السعودي ومرتزقته في مديرية ولد ربيع ومحيطها بمحافظة البيضاء.

اتفاق التطبيع مع الإمارات يتضمن بندا سريا يضمن تزويدها بأسلحة متطورة بينها "إف 35" الوقت- كشفت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات برعاية أميركية، يتضمن بندا يجيز تزويد أبو ظبي بمقاتلات أميركية من طراز "إف 35" وطائرات متطورة بدون طيار.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

تاريخ " الأزهر" يشهد تبنّي القضية الفلسطينية.. لماذا الصمت هذه المرة؟

تونسية تنسحب من مسابقة "تحدي القراءة" الإماراتية: المبادىء لا تباع ولا تشترى

أوغلو يصل إلى كراكاس.. وتركيا ترسل مساعدات إلى فنزويلا لمواجهة كورونا

بومبيو: أميركا ترحب بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

وزير الخارجية العراقي : إيران دولة جارة تربطنا بها علاقات ومصالح مشتركة

موسكو تجدد معارضتها لتصور الأمريكيين عن آلية الزناد

متحدث باسم نتنياهو لقناة إماراتية: هذه هي رسالة الإسرائيلي

الكيان الإسرائيلي يأكل نفسه بنفسه.. شبح الانتقام اللبناني يقضّ مضاجع العدو

مسيرة جماهيرية غاضبة بغزة تنديدا باتفاق العار التطبيعي

حركة "أبناء البلد": المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن

الإعلام الإسرائيلي عن وزير الاستخبارات: هناك اتصالات بين "إسرائيل" والسودان

واشنطن تفرض الحظر على شركتين في الإمارات على علاقة بـ"ماهان" الإيرانية

استعداد العراق للاستثمار بشكل مشترك مع إيران في القطاع الزراعي

بومبيو يرفض تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

قيادات عراقية: دماء العراقيين التي أريقت على يد الإمارات كان خلفها أياد صهيونية

اللواء "باقري": نهج إيران تجاه الإمارات سيتغير ولن نتسامح مع من يسعى للاضرار بالأمن القومي الإيراني

ما هي الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية بين الإمارات والکيان الصهيوني؟

الاحتلال يواصل عمليات حفر الأنفاق تحت الأقصى بحثاً عن "الهيكل" المزعوم

نتنياهو يشكر زعماء عرباً لتأييدهم "اتفاق السلام" الإماراتي

التطبيع سيبقى تحت الطاولة.. السعودية لن تُطلق النار على نفسها

الخارجية الإيرانية: عزلة واشنطن في الأمم المتحدة غير مسبوقة في تاريخها

"وول ستريت جورنال": إدارة ترامب تحضّر لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين كبار

محاولة اغتيال "الجبري" الفاشلة.. هل سيستفيد خصوم "ابن سلمان" من هذه البطاقة؟

في أول تعاون تجاري.. اتفاق بين شركتين إماراتية وإسرائيلية بأبحاث فيروس كورونا

ماكرون يدعو أوروبا إلى دعم الاحتجاجات ضد رئيس بيلاروسيا

قرقاش: اتفاق السلام قرار سيادي ليس موجهاً إلى إيران

الكيان الصهيوني محاصر بأزماته ونتنياهو مقيّد بحبال رفضه من الداخل

العراق يخلي ميناء أم قصر من حاويات وبراميل شديدة الخطورة

طهران: على اميركا ان تنهي وجودها الكارثي في افغانستان بأسرع ما يمكن

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

الأسس المهتزّة لاتفاق الرياض.. "ابن سلمان" غير قادر على إنهاء الحرب

تغطية إعلامية صهيونية مکثفة لانتصار وهمي على المقاومة اللبنانية

لماذا تعارض أمريكا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟

مؤامرة أمريكية لتقويض عملية تنفيذ اتفاقية "بغداد – بكين"

طبول الحرب تُضرب في ليبيا.. وخلوصي أكار يحشد الدعم في الدوحة

لافروف: روسيا متفقة مع إيران على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي

الكيان الصهيونيّ يعترف بفشل مواجهة حركة المقاطعة (BDS) وخلافات عميقة داخل حكومة الاحتلال

إيطاليا تقرر طرد المهاجرين!

"صفقة القرن" إلى الواجهة من جديد وبومبيو يحمل رايتها

أمريكا تحمل لواء الدفاع عن المسلمين!.. وتاريخها الأسود يفضحها

دراسة: عدد المصابين بـ"كورونا" في أميركا أكبر بضعفين إلى 13 ضعفاً

ضابط صهيونيّ: دفعنا ثمناً باهظاً في حرب غزة.. جنودنا عادوا من المعركة ولم يعودوا إلى الحياة

ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

خارجية الاحتلال الاسرائيلي تكشف عن التواصل مع 5 وزراء خارجية عرب

الأربعاء 30 1442
 
 
 
 
 
خارجية الاحتلال الاسرائيلي تكشف عن التواصل مع 5 وزراء خارجية عرب
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- افاد موقع "واينت" العبري بأن وزير خارجية الاحتلال، غابي اشكنازي، تحدث بعد الاعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين "اسرائيل" والإمارات مع خمسة وزراء خارجية عرب، بينهم وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله.

من ناحيتها، أوردت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية، أمس، أن رئيس الموساد الاسرائيلي، يوسي كوهين، اجتمع في ابو ظبي مع مستشار الامن القومي الاماراتي، طحنون بن زايد.

وقالت مصادر في الاحتلال انه من المتوقع أن يقوم كوهين في طريق عودته بزيارة العاصمة البحرينية المنامة لاجراء مباحثات. ووفقا للتقديرات فالبحرين هي الدولة التالية المتوقع ان تبادر الى تطبيع العلاقات مع "اسرائيل."

يشار إلى أن وزارة خارجية الاحتلال تنشط في دول الخليج الفارسي في السنوات الـ20 الأخيرة، ويوجد لها ممثلية هناك منذ عام 2014، وللوزارة يوجد علاقات مع مسؤولين رسميين وغير رسميين وشركات ومسؤولين آخرين خليجيين، وسجل في السنوات الأخيرة قفزة بعدد الزيارات لبعثات إسرائيلية الى دول الخليج الفارسي.

وساعدت وزارة الخارجية الاسرائيلية حتى الآن نحو 500 شركة اسرائيلية على العمل في الإمارات، واستضافت وزارة الخارجية زيارة رجال اعمال إماراتيين في "إسرائيل

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اشكنازي الاحتلال الاسرائيلي وزراء خارجية عرب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء