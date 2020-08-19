بغداد وطهران تبحثان التعاون الثقافي

الوقت- بحث وزير الثقافة العراقي مع السفير الايراني تفعيل الاتفاقيات الثقافية بين البلدين ووضع خطوط عريضة وخطوات عمل لتنفيذ ذلك.

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان وزير الثقافة العراقي حسن ناظم بحث مع السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، سبل تفعيل الاتفاقيات الثقافية بين البلدين ووضع خطوط عريضة وخطوات عمل، بهدف التعاون في مجالات الثقافة والفن والسياحة، والآثار والصناعات اليدوية.

وأعرب السفير الايراني ايرج مسجدي عن استعداد طهران للتعاون مع العراق في جميع مجالات الثقافة والفنون والسياحة والآثار، بما في ذلك إنجاز أعمال كبرى مشتركة وتوسيع مجالات التعاون الثقافي بين البلدين ومنها صيانة وتحديث الآثار.

واشار مسجدي الى أن تبادل السياح الذين يتوافدون على البلدين بهدف زيارة الأماكن المقدسة، والسياحة، والعلاج والدراسة، يعكس العلاقات الوثيقة القائمة بين شعبي البلدين الجارين.

وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين في مجال الشؤون الثقافية، والتعاون على ترميم المعالم التاريخية والأثرية في العراق، وإقامة المعارض الثقافية بما في ذلك معارض الصناعات اليدوية، وتعزيز التعاون في المجال السينمائي، وإنتاج المسلسلات المشتركة.

بدوره أعرب وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي عن ارتياحه حيال سير التعاون والتبادل الثقافي القائم بين البلدين، مؤكدا حرص بغداد على مزيد من تمتين أواصر العلاقات والتعاون الثقافي مع طهران.