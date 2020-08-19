وزير الخارجية العراقي : إيران دولة جارة تربطنا بها علاقات ومصالح مشتركة

الوقت- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال لقاء جمعه بنظيره الامريكي مايك بومبيو، اليوم الاربعاء ان ايران دولة جارة تربطنا بها علاقات مبينة على المصالح المشتركة ومنها الثقافية والسياسية والاقتصادية.

وشدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال لقائه بومبيو على ان ان العراق يسعى لخلق علاقات مع باقي الدول على اساس المصالح المشتركة.

وقال فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الامركي، مايك بومبيو، في واشنطن، إن "العراق يعتبر الولايات المتحدة حليفا قويا بالنسبة له، ويعمل دائما على حماية هذا التحالف، كما أن سياسة العراق الخارجية مبنية على اساس مصلحة العراق"، مبينا أن "علاقة العراق مع إيران مبينة على المصالح المشتركة ومنها الثقافية والسياسية والاقتصادية".

وتابع وزير الخارجية العراقي، أنه اطلقنا اليوم الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين العراق واميركا، لافتا إلى أن بغداد وواشنطن في خندق واحد لمحاربة داعش.

واشار إلى أن العراق سيوقع اتفاقاً مع شيفرون الأمريكية للتنقيبات النفطية اليوم، مع التأكيد على استمرارية الحوار في مجالات الطاقة والصحة والثقافة.

وبين أن العراق سيوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متعددة، مؤكدا أن سياستنا تنطلق من المصلحة العراقية.

من جهته قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، ان بلاده تدعم اجراء انتخابات مبكرة في العراق. وبين بومبيو ان واشنطن لن تركز على الملف العسكري في الحوار الذي تجريه مع العراق.

واشار الى أن بلاده ستقدم 240 مليون دولار كمساعدات جديدة للعراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد وصل الى واشنطن صباح اليوم الاربعاء للقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب والتباحث حول العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسيطلب منحا مالية من الولايات المتحدة.