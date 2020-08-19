استعداد العراق للاستثمار بشكل مشترك مع إيران في القطاع الزراعي

الوقت- قال المستشار الاقتصادي الايراني في البصرة جنوب العراق ان العراق يريد الاستثمار بشكل مشترك مع ايران في القطاع الزراعي والصناعات الثانوية والفنية والهندسية في العراق.

وقال عبد الأمير ربيهاوي في الاجتماع التنسيقي لقوانين التجارة الجديدة مع العراق في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في خرمشهر اليوم الأربعاء ان الزراعة في العراق فرصة جيدة لتصدير المنتجات الزراعية إلى دول الخليج الفارسي.

وأضاف ان وزارة الصناعة والمناجم العراقية لديها 37 شركة مملوكة للدولة اقترحت ، من خلال الاستشارة مع هذه المجموعات ، الاستثمار مع الشركات الإيرانية والاستفادة من التسهيلات الفنية والهندسية لتركيب وتشغيل الآلات ، والاستفادة من صناعة التعبئة والتغليف في العراق.

وأشار الربيهاوي إلى استعداد العراق للاستثمار المشترك في إنتاج الدواجن والبيض في هذا البلد وقال لقد نجحت العديد من الشركات الإيرانية في الاستثمار بالعراق وليس لديها مشكلة خاصة.

وأوضح أن العراق الآن يتمتع بالاكتفاء الذاتي في كثير من السلع كالقمح والشعير ، وقد حظر استيراد 28 سلعة من المنتجات الزراعية إلى البلاد وابرز مثال على ذلك في الموسم الزراعي للعام الجاري هو استعداد العراق لتصدير نصف مليون طن من اجمالي انتاجه للقمح والبالغ خمسة ملايين طن و مليون طن من اجمالي انتاجه للشعير والبالغ 6 ملايين طن ومن بين الدول المستوردة ايران .

وتابع المستشار الاقتصادي لإيران في البصرة انه من أجل التواجد في السوق العراقية والتنافس مع الدول المصدرة للسلع إلى العراق ، يجب تغيير استراتيجية التصدير في البلاد.

وفي إشارة إلى البنية التحتية للمنافذ الحدودية مع العراق قال: "إن البنية التحتية للحدود مع العراق ليست بنية تحتية للتصدير

وقال الربيهاوي: نحن جاهزون للاستثمار وبناء الطرق على المنافذ الحدودية مثل شلمجه وخسروي. كما تم التحضير لمناقشة مد خط سكة حديد بطول 37 كيلومتر باستثمار مؤسسة المستضعفين والشركات التابعة لها ، لكن العراق لم يقدم إجابة محددة لاستثماراتنا في العديد من هذه الحدود.