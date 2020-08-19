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أخبار

واشنطن تفرض الحظر على شركتين في الإمارات على علاقة بـ"ماهان" الإيرانية

واشنطن تفرض الحظر على شركتين في الإمارات على علاقة بـ"ماهان" الإيرانية

الوقت- فرضت وزارة الخزانة الأميركية الحظر على شركتي شحن مقرهما الإمارات لتعاملهما مع شركة الطيران الإيرانية "ماهان" وتوفير الخدمات وقطع غيار للشركة.

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أخبار

واشنطن تفرض الحظر على شركتين في الإمارات على علاقة بـ"ماهان" الإيرانية

الأربعاء 30 1442
 
 
 
 
 
واشنطن تفرض الحظر على شركتين في الإمارات على علاقة بـ"ماهان" الإيرانية
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الوقت- فرضت وزارة الخزانة الأميركية الحظر على شركتي شحن مقرهما الإمارات لتعاملهما مع شركة الطيران الإيرانية "ماهان" وتوفير الخدمات وقطع غيار للشركة.

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان وزارة الخزانة الأميركية فرضت، اليوم الأربعاء، الحظر على شركة "بارثيا" للشحن ومقرها الإمارات.

وأشار التقرير إلى أن الحظر استهدف الشركة على خلفية توريدها معدات وقطع غيار وخدمات لشركة الطيران الإيرانية ماهان.

الى ذلك فرضت الخزانة الأميركية الحظر على شركة "دلتا" لتوريد قطع الغيار ومقرها الإمارات وذلك على خلفية توفير خدمات لـ "ماهان" أيضاً.

يذكر أن الخزانة الأميركية فرضت في 26 آذار/مارس الماضي، وفي ظل انتشار فيروس كورونا حظرا جديدا على 15 شخصية و5 كيانات تعمل في مجالات الشحن والتجارة والبناء والكيماويات.

وزعمت الخزانمة الأميركية في بيان لها أن "الشركات مقرها إيران والعراق، إضافة إلى كبار المسؤولين وشركاء أعمال، يقدمون الدعم إلى فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإيراني، أو يتصرفون لصالحه أو بالنيابة عنه".

يشار إلى أن واشنطن أدرجت أيضاً في 19 آذار/ مارس 5 شركات متمركزة في الإمارات في قائمة العقوبات الموجهة ضد إيران بسبب إبرامها صفقات مع شركة نفطية إيرانية.

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الخزانة الاميركية الحظر ماهان

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