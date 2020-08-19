تونسية تنسحب من مسابقة "تحدي القراءة" الإماراتية: المبادىء لا تباع ولا تشترى

الوقت-رفضاً للتطبيع بين الامارات و"إسرائيل"، اعلنت بطلة تونس في "تحدي القراءة العربي" أماني بن علي انسحابها من مبادرة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعد وصولها إلى مرحلتها النهائية.

وقررت بن علي (19 عاماً) مغادرة الإمارات قائلة: "لا أرضى لنفسي أن أظلّ ضمن مسابقةٍ منظموها يطبّعون مع الكيان الصهيوني"، مؤكدة تضامنها المطلق مع فلسطين وشعبها.

ودعت بطلة الموسم الثالث لـ"تحدي القراءة العربي" لعام 2019، أي شخص ينتصر للقضية الفلسطينية ويرفض التطبيع إلى الانسحاب من المسابقة.

وكشفت بن علي، لـ"ألترا تونس"، أنها بمجرد نشرها قرارها بالانسحاب من المسابقة، جاءتها رسالة من أحد منظميها فيها شكل من التهديد بأنها ستحرم من منحةٍ مالية كانت قد قدمت طلبًا فيها مطلع العام الجاري، مؤكدة أنها عبرت له عن استغنائها عن هذه المنحة مصرحة "المبادئ لا تتجزأ ولا تباع ولا تشترى".