موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 30 1442

إخترنا لكم

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة رُبّما أكثر ما يخشاه ساسة الكيان اليوم هو سقوط نظام الحكم في الإمارات ووصل آخر سيكون بالضرورة معادٍ للكيان، وهو الأمر الذي

مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية الوقت- ما إن أعلنت دولة الامارات عن تطبيعها مع كيان العدو، حتى بدأت التحركات المصرية لصب الزيت على النار من خلال اجراء اتصالات مكثفة مع الأردن والسودان وعدة دول أخرى لتهيئة المجتمعات العربية لقبول ...

اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه خبراء اقتصاديون توقعوا السيناريو الأسوأ الذي سيواجهه الكيان، حيث ستصل نسبة العجز في موازنة الكيان إلى 13.2٪ للعام الجاري 2020، وعجزاً آخر ستصل نسبته إلى 9.2٪ للعام

جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان بعد مرور عدة أيام من عقد اتفاق السلام سيئ الصيت بين الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني، ما زال الصمت يخيم على موقف جامعة الدول العربية، بل وحتى لم تتخذ الأخيرة موقفا عن طريق خطاب شفوي او اجتماع طارئ

نيران الخلافات الداخليّة تشتعل.. لماذا أجّل وفد العدو زيارته للإمارات؟ لم تجر رياح خارجيّة الكيان كما تشتهي سُفن مخابراته الصهيونيّة، حيث كشف الإعلام العبريّ، أنّ وزارة خارجيّة الاحتلال تقاتل لإيجاد مكان لها على طاولة المفاوضات مع دولة الإمارات، بعدما كلف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو رئيس المخابرات

أخبار

متحدث باسم نتنياهو لقناة إماراتية: هذه هي رسالة الإسرائيلي

متحدث باسم نتنياهو لقناة إماراتية: هذه هي رسالة الإسرائيلي

الوقت-قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلي، أوفير جندلمان، خلال مقابلة تلفزيونية

الإعلام الإسرائيلي عن وزير الاستخبارات: هناك اتصالات بين "إسرائيل" والسودان الوقت-أكّد وزير الاستخبارات ايلي كوهين اليوم الأربعاء وجود اتصالات

تونسية تنسحب من مسابقة "تحدي القراءة" الإماراتية: المبادىء لا تباع ولا تشترى الوقت-رفضاً للتطبيع بين الامارات و"إسرائيل"، اعلنت بطلة تونس في "تحدي القراءة العربي

بعد ساعات من اعتقاله.. رئيس مالي يعلن الاستقالة الوقت-أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى

بومبيو: أميركا ترحب بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ بلاد

أوغلو يصل إلى كراكاس.. وتركيا ترسل مساعدات إلى فنزويلا لمواجهة كورونا الوقت-وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى كراكاس، أمس الثلاثاء

إعلام إسرائيلي عن مسؤول إماراتي: اتفاقية التطبيع تشمل بيع واشنطن طائرات "إف-35" لأبو ظبي الوقت-أكدت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ واشنطن وافقت على بيع الإمارات

ترامب: إيران والصين تريدان فوز بايدن وسأوقع اتفاقاً مع طهران الوقت-اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إيران والصين تريدان فوز المرشح الديمقراطي للانتخابات جو بايد

يحيى سريع: قضينا على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء الوقت- قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، إن قواته تمكنت من القضاء على تواجد العدوان السعودي ومرتزقته في مديرية ولد ربيع ومحيطها بمحافظة البيضاء.

اتفاق التطبيع مع الإمارات يتضمن بندا سريا يضمن تزويدها بأسلحة متطورة بينها "إف 35" الوقت- كشفت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات برعاية أميركية، يتضمن بندا يجيز تزويد أبو ظبي بمقاتلات أميركية من طراز "إف 35" وطائرات متطورة بدون طيار.

بهرام قاسمي: جهود الولايات المتحدة لمكافحة التعددية محكومة بالفشل الوقت- قال السفير الايراني في باريس بهرام قاسمي ان الجهود المتزايدة للولايات المتحدة في الأيام والأسابيع المقبلة لمحاربة التعددية والمعايير الدولية محكومة بالفشل أكثر من أي وقت مضى.

وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل ضابط وإصابة عسكريين اثنين عقب انفجار في سوريا الوقت- أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل ضابط روسي وإصابة 3 آخرين بنفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في محافظة دير الزور السورية

الرئيس روحاني يعزي بوفاة آية الله محمد علي تسخيري الوقت- عزى الرئيس الايراني حسن روحاني، في بيانا اصدره اليوم الثلاثاء، برحيل الأمين العام الفقيد للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ، آية الله محمد علي تسخيري.

طهران: على اميركا ان تنهي وجودها الكارثي في افغانستان بأسرع ما يمكن الوقت- طالب المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، واشنطن بأن تتصرف بمسؤولية بدلا من اتهام الآخرين بالتقصير، وأن تنهي تواجدها الكارثي في افغانستان بأسرع ما يمكن.

مستشار الأمن القومي الإماراتي يشيد بجهود رئيس الموساد في اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل" الوقت- التقى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، رئيس الموساد ومبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي يوسي كوهين، الذي يزور دولة الإمارات حاليا.

مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس الوقت- ألقت جماعة مسلحة في مالي القبض واعتقلت رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

قاليباف يعزي بوفاة آية الله تسخيري الوقت- عزى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في برقية بوفاة كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية لشؤون العالم الاسلامي والامين العام الاسبق للمجمع الدولي للتقريب بين المذاهب الاسلامية آية الله محمد علي تسخيري.

المحكمة الدولية: لا دليل على ضلوع قيادة حزب الله وسوريا في اغتيال الحريري الوقت- أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يوم الثلاثاء، أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله وسوريا في اغتيال رفيق الحريري.

مفتي القدس يُحرّم الصلاة في الأقصى بموجب اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الوقت-أصدر مفتي القدس والديار الفلسطينيّة الشيخ محمد حسين، اليوم

ساندرز: ترامب يقودنا إلى الاستبداد.. نحن بحاجة إلى جو بايدن الوقت-قال المرشح السابق للانتخابات الأميركية السيناتور بيرني ساندرز، إنّ الرئيس دونالد ترامب

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

طهران: على اميركا ان تنهي وجودها الكارثي في افغانستان بأسرع ما يمكن

الكيان الإسرائيلي يأكل نفسه بنفسه.. شبح الانتقام اللبناني يقضّ مضاجع العدو

متحدث باسم نتنياهو لقناة إماراتية: هذه هي رسالة الإسرائيلي

وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل ضابط وإصابة عسكريين اثنين عقب انفجار في سوريا

الإعلام الإسرائيلي عن وزير الاستخبارات: هناك اتصالات بين "إسرائيل" والسودان

بهرام قاسمي: جهود الولايات المتحدة لمكافحة التعددية محكومة بالفشل

اتفاق التطبيع مع الإمارات يتضمن بندا سريا يضمن تزويدها بأسلحة متطورة بينها "إف 35"

تونسية تنسحب من مسابقة "تحدي القراءة" الإماراتية: المبادىء لا تباع ولا تشترى

مستشار الأمن القومي الإماراتي يشيد بجهود رئيس الموساد في اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل"

صمت سعودي تجاه الخيانة الإماراتية .. ما سببه؟

إعلام إسرائيلي عن مسؤول إماراتي: اتفاقية التطبيع تشمل بيع واشنطن طائرات "إف-35" لأبو ظبي

بومبيو: أميركا ترحب بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

حركة "أبناء البلد": المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن

الحوثي يؤكد عدم وجود مفاوضات سرية مع السعودية و استمرار الحرب في حال لم يتوقف العدوان

السيادة اللبنانية على المحك.. ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟

رئيس معهد باستور الايراني: اللقاح الايراني المضاد لكورونا دخل مرحلة الاختبارات السريرية

اشتية: تطبيع الإمارات مع "إسرائيل" خروج عن الإجماع العربي

فشل أمريكا في تمديد حظر الأسلحة على إيران في مجلس الأمن.. فما هي التداعيات؟

العراق يرسل 13 ألف طن من القمح إلى لبنان

طريق الخنوع الإماراتي من الظلّ إلى النور.. هل هو اتفاق سلام أم استسلام؟

صحيفة "وول ستريت جورنال": واشنطن تنوي فرض عقوبات ضد ساسة ورجال أعمال بارزين في لبنان

اللواء "باقري": نهج إيران تجاه الإمارات سيتغير ولن نتسامح مع من يسعى للاضرار بالأمن القومي الإيراني

اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه

التطبيع خيانة.. إدانات عالميّة وإقليميّة للتطبيع الإماراتي - الإسرائيلي +صور

الاحتلال يواصل عمليات حفر الأنفاق تحت الأقصى بحثاً عن "الهيكل" المزعوم

جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان

الصين تعتزم تجربة العملة الرقمية في عدد من مناطق البلاد

غانتس يصدر أمراً بشأن غزة، وحماس تصف الإجراء بـ"العدواني"

روحاني محذراً الإمارات: إياكم وفتح المجال لـ"إسرائيل" في المنطقة

يثقون بتصريحاته أكثر من قادتهم.. نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل

من المستفيد من انفجار بيروت؟

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة

غلوبال ريسيرش: لماذا تقلق أمريكا وبريطانيا بشأن اتفاقية استراتيجية مدتها 25 عاماً بين إيران والصين؟

بيل غيتس ينفي قطعياً نظريات المؤامرة حول وقوفه وراء كورونا

الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين... تحدٍ جديد لأمريكا في المنطقة

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

العدو يكشف سرّ اغتيال الزواري.. ويؤكد أنّ حماس أصبحت خطراً حقيقياً عليه

ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح

هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

طهران هي المحطّة الأولى لزيارات "الكاظمي" الخارجية.. هل خسرت الرياض الرهان؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

بعد ساعات من اعتقاله.. رئيس مالي يعلن الاستقالة

الأربعاء 30 1442
 
 
 
 
 
بعد ساعات من اعتقاله.. رئيس مالي يعلن الاستقالة

بعد ساعات من اعتقاله.. رئيس مالي يعلن الاستقالة

الوقت-أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى

مواضيع ذات صلة

مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس

ترامب: سأبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية إذا فزت في الانتخابات

فرنسا تقدم اقتراحاً لفرض عقوبات مالية على الدول التي "تقيّد حقوق الإنسان"

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، استقالة رئيس البلاد أبو بكر كيتا.

وقال رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي إنه يستقيل من رئاسة البلاد، ويحل البرلمان.

وأضاف: "لمدة 7 سنوات، كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها.. عملت بجد من أجل تحقيق ذلك، قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة".

كما قال بوبكر كيتا: "ليس لدي حقاً خيار سوى الخضوع، لأنني لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة".

البرلمان المالي أكد من جهته أنه يدين بشدة جميع الأعمال التي أدت إلى انتهاك النظام الدستوري في البلاد. ودعا البرلمان الجنود المتمردين العودة إلى ثكناتهم في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن الرئيس وجميع المعتقلين.

وأعلن قادة الانقلاب العسكري في مالي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن تشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الشعب".

وتعهد قادة الانقلاب العسكري في مالي في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي للبلاد، بإجراء انتخابات جديدة في البلاد، ونقل السلطة إلى من تفضي إليه هذه الانتخابات. 

وقال أحدهم قدم نفسه بأنه الناطق باسم العسكريين، الكولونيل اسماعيل واغي، مساعد رئيس أركان سلاح الجو: "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ".

وأضاف أن "بلادنا تغرق يوماً بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين مصيرها".

كما دان "المحسوبية السياسية" و"الإدارة العائلية لشؤون الدولة"، وكذلك "سوء إلادارة والسرقة والحكم التسعفي".

وتابع أن "المجتمع المدني والحركات الاجتماعية السياسية مدعوة للانضمام إلينا لنقوم معاً بإيجاد أفضل الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة تتمتع بالصدقية للممارسة الديموقراطية، عبر خارطة طريق ترسي أسس مالي الجديدة". وطلب من المنظمات الدولية والإقليمية "مواكبتنا من أجل خير مالي".

وقال الكولونيل إسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو: "نحن قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ"، مؤكداً أن "كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستحترم".

وأكد أن بعثة الأمم المتحدة، "ومينوسما، وقوة برخان، ومجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل، وتاكوبا، وتجمع لقوات خاصة أوروبية لمواكبة الماليين في المعارك، يبقون شركاءنا".

كما دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الانقلاب العسكري الذي حصل في مالي، وقررت إغلاق الحدود الجوية والبرية مع مالي، وتعليق عضويتها في المجموعة.

من جهتها، أعلنت تشاد الدولة العضو في "مجموعة الساحل" إدانتها للانقلاب العسكري ورفضها أي تغيير غير دستوري. ودعت الجيش إلى إطلاق سراح الرئيس المالي ورئيس الوزراء بوبو سيسي، وعودة الجنود إلى ثكناتهم، وأعلنت تأييدها لوساطة الإيكواس، ودعت إلى الحوار.

في سياق متصل، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن قلق روسيا إزاء الوضع في مالي، مؤكداً ورود معلومات بشأن اعتقال رئيس البلاد ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.

وكان أحد قادة التمرد في مالي أشار إلى أن عسكريين متمردين "اعتقلوا" بعد ظهر أمس الثلاثاء في باماكو الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.

وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك" إنه تم اعتقال رئيس البرلمان المالي ونقله إلى جهة مجهولة من قبل عسكريين أطلقوا النار قرب مقر إقامته، مضيفاً أنه تم إطلاق نار كثيف قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو مع سماع دوي انفجارات.

وأكدت مصادر متطابقة لوكالة "سبوتنيك" في وقتٍ سابق أن تمرداً حدث في قاعدة "كاتي" العسكرية التي تقع على مشارف العاصمة، فيما قال مصدر آخر أنه تم اعتقال عدد من الوزراء وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة من قبل المتمردين.

وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأزمة في باماكو مع نظرائه في النيجر محمد يوسفو، وساحل العاج الحسن وتارا، والسنغال ماكي سال، مؤكداً "دعمه التام لجهود الوساطة الجارية من دول غرب أفريقيا".

ودان الاتحاد الأوروبي الانقلاب في مالي، رافضاً أي محاولة لتغييرات غير دستورية. كما دان الاتحاد الأفريقي اعتقال الرئيس المالي وأعضاء الحكومة ودعا للإفراج الفوري عنهم.

وعبّرت الولايات المتحدة بدورها عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش.

وكانت المعارضة أعلنت الأسبوع الماضي عن تظاهرات جديدة من أجل المطالبة باستقالة الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا، وبلغت ذروتها باحتلال مكان رمزي في وسط باماكو يومي الجمعة والسبت.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

إبراهيم بوبكر كيتا بول تشادويك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أبو بكر كيتا مالي روسيا فرنسا ميخائيل بوغدانوف الولايات المتحدة الأميركية بوبو سيسي تشاد

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء