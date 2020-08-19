إعلام إسرائيلي عن مسؤول إماراتي: اتفاقية التطبيع تشمل بيع واشنطن طائرات "إف-35" لأبو ظبي

الوقت-أكدت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ واشنطن وافقت على بيع الإمارات طائرات "F-35 إف-35"، وطائرات مسيّرة كجزء من صفقة تطبيعها مع "إسرائيل".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيليّة عن مسؤول رفيع في الإمارات لم تذكر اسمه، أنّ الاتفاق "يشمل صفقة أسلحة تبلغ قيمتها عشرات مليارات الدولارات".

المسؤول الإماراتي "الرفيع" أوضح، اليوم الأربعاء، أنّ "الإسرائيليّين والأميركيّين والإماراتيّين اتفقوا على تحسين قدرة الإمارات العسكريّة وترسانتها"، مشيراً إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كان على علم بصفقة الأسلحة والطائرات الأميركيّة، وأعطى موافقته على الأمر".

كما تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيليّة عن أنّ "العلاقات مع دول الخليج بدأت منذ الستينيات"، كاشفةً عن أنّ "كل رؤساء الموساد منذ نهاية الستينيات التقوا قادة الخليج ونظراءهم، بما في ذلك السعودية".

يذكر أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في تغريدة له على "تويتر" أمس الثلاثاء، أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت أخباراً كاذبة، فـ"إسرائيل لم تعط أيّ موافقة على صفقة سلاح بين الإمارات والولايات المتحدة".

مكتب نتنياهو أشار أيضاً إلى أن "رئيس الحكومة عارض بيع طائرات وأسلحة متقدمة لدول في الشرق الأوسط، بما فيها دول عربية صنعت سلاماً مع إسرائيل. هذا الموقف لم يتغيّر، والاتفاق مع الإمارات لم يتضمن أيّ بند يخص ذلك".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن من البيت الأبيض يوم 13 آب/أغسطس الجاري اتفاق تطبيع علاقات بين الإمارات و"إسرائيل"، فيما زار رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين أبو ظبي، الأحد الماضي، لإجراء محادثات ستفضي إلى توقيع العديد من الاتفاقيات بين الطرفين.