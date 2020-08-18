بهرام قاسمي: جهود الولايات المتحدة لمكافحة التعددية محكومة بالفشل

الوقت- قال السفير الايراني في باريس بهرام قاسمي ان الجهود المتزايدة للولايات المتحدة في الأيام والأسابيع المقبلة لمحاربة التعددية والمعايير الدولية محكومة بالفشل أكثر من أي وقت مضى.

واشار السفير بهرام قاسمي اليوم (الثلاثاء) ، إلى المحاولة الأمريكية الأخيرة لتمرير قرار مناهض لإيران في مجلس الأمن وقال ان ما جرى في الاجتماع الاخير لمجلس الامن الدولي كان عملية ونتائج جديدة بحد ذاتها ، والآثار الجانبية لهذه الخطوة يمكن أن تصاحبها مفاجآت أخرى.

وأضاف ان الولايات المتحدة ، العضو الدائم في مجلس الأمن والتي تدعي أنها زعيمة العالم ، واجهت فضيحة وهزيمة تاريخية يمكن النظر اليها من اي جهة على انها أساسًا ومنعطفا في مسار التاريخ المعاصر.

وأشار قاسمي إلى أن دور الدبلوماسية الإيرانية في هذا الصراع التاريخي لا جدال فيه ، ويجب النظر إليه بتمعن ونزاهة وحكمة وحسن توقيت. ولكن من ناحية أخرى ، فإن هذه النتيجة من مجلس الأمن لها زوايا وأعماق وطبقات أكثر تعقيدًا. وأضاف قاسمي: "مجموع أصوات المعارضة والمؤيدة في مجلس الأمن - ثلاثة عشر ضد اثنين – بامكانه ان يكشف نقطة أخرى مهمة وأساسية وافاد بان مخاوف الجميع بالعالم تكمن في استمرار هيمنة واستيلاء قوة لاتنصاع للقوانين وحكام غير موثوقين وتجاهل جميع المعايير الدولية وحقوق الإنسان وصولا الى أن العالم الأحادي هو عالم خطير للغاية وغير قابل للحياة.