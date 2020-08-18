طهران: على اميركا ان تنهي وجودها الكارثي في افغانستان بأسرع ما يمكن

الوقت- طالب المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، واشنطن بأن تتصرف بمسؤولية بدلا من اتهام الآخرين بالتقصير، وأن تنهي تواجدها الكارثي في افغانستان بأسرع ما يمكن.

وردا على المزاعم الكاذبة التي بثتها بعض وسائل الاعلام الاميركية بشأن دفع دول اخرى اموالا لطالبان لقتل الجنود الاميركان في افغانستان، قال سعيد خطيب زاده: لقد تورطت أميركا في مستنقع أوجدته لنفسها في افغانستان، وأن دماء الجنود الاميركان تراق على بعد آلاف الأميال بعيدا عن وطنهم وذلك بسبب السياسات الخاطصة لحكام البيت الابيض، وبالطبع لم تكن نتيجة ذلك سوى سنوات من الحرب وإراقة الدماء بالنسبة للشعب الافغاني البريء.

وأضاف خطيبه زاده: ان الادارة الاميركية التي لم يكن لديها حتى الآن اي رد لأسر الجنود المقتولين في افغانستان، تحاول من خلال الضجيج الاعلامي التغطية على حساباتها الخاطئة في افغانستان.

واختتم المتحدث باسم الخارجية الايرانية تصريحه بمطالبة الولايات المتحدة وبدلا من إتهام الآخرين بالتقصير، أن تتصرف بمسؤولية وأن تنهي تواجدها الكارثي في افغانستان بأسرع ما يمكن.