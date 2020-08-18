مستشار الأمن القومي الإماراتي يشيد بجهود رئيس الموساد في اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل"

الوقت- التقى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، رئيس الموساد ومبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي يوسي كوهين، الذي يزور دولة الإمارات حاليا.

وأشاد طحنون بالجهود المبذولة من يوسي كوهين والتي ساهمت في نجاح التوصل لاتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني .

وناقش الجانبان آفاق التعاون في المجالات الأمنية، وتبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود الجانبين لاحتواء فيروس كوفيد-19.

وتطرقا في حديثهما إلى سبل دعم اتفاق التطبيع بين دولة الإمارات والكيان الإسرائيلي، وزعما انه سيكون للاتفاق دور في إحلال التسوية في المنطقة، بالإضافة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.