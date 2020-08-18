مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 28 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية

مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية الوقت- ما إن أعلنت دولة الامارات عن تطبيعها مع كيان العدو، حتى بدأت التحركات المصرية لصب الزيت على النار من خلال اجراء اتصالات مكثفة مع الأردن والسودان وعدة دول أخرى لتهيئة المجتمعات العربية لقبول ...

اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه خبراء اقتصاديون توقعوا السيناريو الأسوأ الذي سيواجهه الكيان، حيث ستصل نسبة العجز في موازنة الكيان إلى 13.2٪ للعام الجاري 2020، وعجزاً آخر ستصل نسبته إلى 9.2٪ للعام

جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان بعد مرور عدة أيام من عقد اتفاق السلام سيئ الصيت بين الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني، ما زال الصمت يخيم على موقف جامعة الدول العربية، بل وحتى لم تتخذ الأخيرة موقفا عن طريق خطاب شفوي او اجتماع طارئ

نيران الخلافات الداخليّة تشتعل.. لماذا أجّل وفد العدو زيارته للإمارات؟ لم تجر رياح خارجيّة الكيان كما تشتهي سُفن مخابراته الصهيونيّة، حيث كشف الإعلام العبريّ، أنّ وزارة خارجيّة الاحتلال تقاتل لإيجاد مكان لها على طاولة المفاوضات مع دولة الإمارات، بعدما كلف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو رئيس المخابرات

السيادة اللبنانية على المحك.. ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟ الوقت- تذهب التطورات السياسية في لبنان إلى مكانٍ غير معلوم النتائج، ولكن هناك أطرافاً خارجية تُحضر خارطة جديدة للسياسة اللبنانية وهي لا تخجل في هذا الأمر فهي تتحدث مع اللبنانيين ومسؤولين لبنان بطريقة توحي بأنها هي ...

أخبار

طهران: على اميركا ان تنهي وجودها الكارثي في افغانستان بأسرع ما يمكن

طهران: على اميركا ان تنهي وجودها الكارثي في افغانستان بأسرع ما يمكن

الوقت- طالب المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، واشنطن بأن تتصرف بمسؤولية بدلا من اتهام الآخرين بالتقصير، وأن تنهي تواجدها الكارثي في افغانستان بأسرع ما يمكن.

مستشار الأمن القومي الإماراتي يشيد بجهود رئيس الموساد في اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل" الوقت- التقى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، رئيس الموساد ومبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي يوسي كوهين، الذي يزور دولة الإمارات حاليا.

مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس الوقت- ألقت جماعة مسلحة في مالي القبض واعتقلت رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

قاليباف يعزي بوفاة آية الله تسخيري الوقت- عزى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في برقية بوفاة كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية لشؤون العالم الاسلامي والامين العام الاسبق للمجمع الدولي للتقريب بين المذاهب الاسلامية آية الله محمد علي تسخيري.

المحكمة الدولية: لا دليل على ضلوع قيادة حزب الله وسوريا في اغتيال الحريري الوقت- أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يوم الثلاثاء، أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله وسوريا في اغتيال رفيق الحريري.

مفتي القدس يُحرّم الصلاة في الأقصى بموجب اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الوقت-أصدر مفتي القدس والديار الفلسطينيّة الشيخ محمد حسين، اليوم

ساندرز: ترامب يقودنا إلى الاستبداد.. نحن بحاجة إلى جو بايدن الوقت-قال المرشح السابق للانتخابات الأميركية السيناتور بيرني ساندرز، إنّ الرئيس دونالد ترامب

الاحتلال يستهدف قطاع غزة لليلة السابعة على التوالي الوقت-جددت طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهدافها لقطاع غزة ليلاً حتى فجر

مادورو: الجمعية التأسيسية ستوقف عملها في كانون الأول/ديسمبر الوقت-أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الإثنين، خلال مؤتمر

الشرطة الموريتانية تحتجز الرئيس السابق بتهم فساد الوقت-احتجزت الشرطة في موريتانيا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد استجوابه

شهيد برصاص الاحتلال في القدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن الوقت-استشهد شاب فلسطيني، مساء أمس الإثنين، متأثراً بجراحه التي أصيب بها ج

ترامب يحذر من فوز بايدن: ستتملك الصين الولايات المتحدة الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الصين ستتملك الولايات المتحدة إذا فاز

كوهين في الإمارات.. وإعلام إسرائيلي: التطبيع مقابل صفقة بمليارات الدولارات الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما أقنع حاكم الإمارات بالتطبيع هو اتفاق على صفقة مع الولايات المتحدة بعشرات مليارات الدولارات.

قاليباف: الاتفاق التطبيعي خطأ استراتيجي ويهدد الأمن الإقليمي الوقت-اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أن

اشتية: تطبيع الإمارات مع "إسرائيل" خروج عن الإجماع العربي الوقت-اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، التطبيع الإماراتي

الاقتصاد الياباني يسجل أسوأ انكماش له منذ 40 عاماً الوقت-أظهرت بيانات حكومية نشرت، اليوم الاثنين، انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من السنة

ترامب يدشن حساباً على تطبيق "تريلر" المنافس لـ"تيك توك" الوقت-قالت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترام

العالم يسجّل أعلى إصابات بكورونا.. تتصدرها أميركا الوقت-وصلت أعداد الوفيات بفيروس كورونا الى 170000 في الولايا

ماكرون يدعو أوروبا إلى دعم الاحتجاجات ضد رئيس بيلاروسيا الوقت-دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي لدعم

استطلاع للرأي: تقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الحاسمة الوقت-أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي أن أن" الأميركية أن الفارق يضيق بين

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مفتي القدس يُحرّم الصلاة في الأقصى بموجب اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

الكيان يصطاد بالماء العكر.. فهل تَستجيب السلطة؟

صمت سعودي تجاه الخيانة الإماراتية .. ما سببه؟

المحكمة الدولية: لا دليل على ضلوع قيادة حزب الله وسوريا في اغتيال الحريري

مستشار الأمن القومي الإماراتي يشيد بجهود رئيس الموساد في اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل"

اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه

شهيد برصاص الاحتلال في القدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن

ابن زايد يدفع الغالي والنفيس لتمكين سلطته وعرشه.. ما علاقة عرشه بكرسيّ ترامب؟

جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان

الشرطة الموريتانية تحتجز الرئيس السابق بتهم فساد

كوهين في الإمارات.. وإعلام إسرائيلي: التطبيع مقابل صفقة بمليارات الدولارات

قاليباف: الاتفاق التطبيعي خطأ استراتيجي ويهدد الأمن الإقليمي

طهران: على اميركا ان تنهي وجودها الكارثي في افغانستان بأسرع ما يمكن

الحكم النهائي لمحكمة اغتيال "رفيق الحريري".. هل هي نهاية اللعبة أم بداية الصراع؟

مادورو: الجمعية التأسيسية ستوقف عملها في كانون الأول/ديسمبر

طريق الخنوع الإماراتي من الظلّ إلى النور.. هل هو اتفاق سلام أم استسلام؟

فشل أمريكا في تمديد حظر الأسلحة على إيران في مجلس الأمن.. فما هي التداعيات؟

العراق يرسل 13 ألف طن من القمح إلى لبنان

كارثة بيروت تخيّم على سماء اليمن.. والجامعة العربية تجعجع دون طحين

من هي كاميلا هاريس.. النائب الأول للمرشح الرئاسي جو بايدن وشريكته في الانتخابات؟

اللواء "باقري": نهج إيران تجاه الإمارات سيتغير ولن نتسامح مع من يسعى للاضرار بالأمن القومي الإيراني

التطبيع خيانة.. إدانات عالميّة وإقليميّة للتطبيع الإماراتي - الإسرائيلي +صور

ما هي أبرز السيناريوهات التي تواجه لبنان بعد استقالة الحكومة ؟

ما هي الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية بين الإمارات والکيان الصهيوني؟

انفجار بيروت يجمع فلسطين ولبنان على قلب واحد.. من المخيّم سلام لبيروت

صور محمد بن زايد في المسجد الأقصى: "خائن"

اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه

بعد نشر مقاتلات فرنسية في قبرص.. تركيا تتهم باريس بتأجيج التوتر

احتجاز مزعوم لسفينة إيرانية في كراتشي والهروب إلى الأمام لوسائل إعلام سعودية

البرلمان اللبناني يناقش اليوم فرض حالة الطوارئ في بيروت

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

تونس في مأزق عدم الاستقرار والأزمة السياسية.. الأسباب والرؤى

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة

ماذا يحصل في تونس التي كنا نفخر بديمقراطيتها؟

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا

بطريرك الموارنة يُهاجم حزب الله ويعمل لإعادة العملاء.. ونشطاء: "راعي العملاء"

انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي كشف الوجه القبيح لـ"غريفث"

طائرات التجسس الأمريكية راقبت مناورات الحرس الثوري عبر الإنترنت

تفاصيل استشهاد قائد عراقي في شمال بغداد .. من المستفيد من زعزعة أمن بغداد؟

هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين

ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح

المواجهة العسكرية بين روسيا وتركيا تصل إلى كاراباخ

فخ التآمر الأجنبي ضدّ حكومة مصطفى الكاظمي

طهران هي المحطّة الأولى لزيارات "الكاظمي" الخارجية.. هل خسرت الرياض الرهان؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس

الثلاثاء 28 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- ألقت جماعة مسلحة في مالي القبض واعتقلت رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتناقلت وسائل محلية عدة أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

إلى ذلك قالت وكالة الصحافة الفرنسية من جهتها إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية داخلية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية التوفيقية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مالي رئيس الوزراء جماعه مسلحه مالي رئيس الوزراء جماعه مسلحه

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء