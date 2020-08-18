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أخبار

مفتي القدس يُحرّم الصلاة في الأقصى بموجب اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

الثلاثاء 28 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
مفتي القدس يُحرّم الصلاة في الأقصى بموجب اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

مفتي القدس يُحرّم الصلاة في الأقصى بموجب اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

الوقت-أصدر مفتي القدس والديار الفلسطينيّة الشيخ محمد حسين، اليوم

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الوقت-أصدر مفتي القدس والديار الفلسطينيّة الشيخ محمد حسين، اليوم الاثنين، فتوى يحرّم فيها صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى.

وقال المفتي لوكالة الأنباء الألمانيّة اليوم الإثنين، إن تلك الفتوى تتوافق مع فتواه السابقة، التي أصدرها عام 2012، والتي "تسمح بزيارة القدس والأقصى ضمن معايير معيّنة، ليس من بينها التطبيع مع إسرائيل".

مفتي القدس اعتبر أنّه "بما أن هذا الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يحمل علامات التطبيع، فإن زيارة القدس غير مسموح بها ومحرّمة"، مؤكداً أنّ "الزيارة من خلال التطبيع حرام لأنها تنفيذ لصفقة القرن التي هي تفريط بالقدس".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في 13 آب/أغسطس، عن قرب موعد توقيع "اتفاق سلام تاريخي" بين الإمارات و"إسرائيل"، في البيت الأبيض.

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التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي القدس مفتي القدس الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل المسجد الأقصى

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