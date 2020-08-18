الاحتلال يستهدف قطاع غزة لليلة السابعة على التوالي

الوقت-جددت طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهدافها لقطاع غزة ليلاً حتى فجر اليوم الثلاثاء، وقصفت أرضاً زراعية بمحيط مطار غزة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

ولم يسفر القصف عن إصابات في صفوف المواطنين.

في سياق مواز، أطلقت آليات الاحتلال النار تجاه مرصد للمقاومة شمال بيت لاهيا، فيما أطلقت بحرية الاحتلال عدة قذائف في عرض بحر شمال غزة.

وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنّ الجيش الإسرائيلي يهاجم لليلة السابعة على التوالي أهدافاً في قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة.

من جانبه أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أن طائرات حربية وطائرات تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت البنية التحتية تحت الأرض لحركة حماس في قطاع غزة.

وادعى أن الهجوم جاء رداً على إطلاق بالونات ناسفة وحارقة من قطاع غزة إلى "الأراضي الإسرائيلية" خلال النهار.