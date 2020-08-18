مادورو: الجمعية التأسيسية ستوقف عملها في كانون الأول/ديسمبر

الوقت-أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الإثنين، خلال مؤتمر عبر الفيديو أنّ الجمعية التأسيسيّة لفنزويلا ستوقِف نشاطها في كانون الأول/ديسمبر المقبل بعد الانتخابات التشريعية.

وكان من المفترض أن تتولّى الجمعية التأسيسية صياغة دستور جديد، وتعمل هذه الجمعية كمؤسسة رديفة للبرلمان الذي يرأسه المعارض خوان غوايدو.

وقال مادورو إنّ "الجمعية الوطنية التأسيسية ستعمل حتى كانون الأول/ديسمبر"، مشيراً إلى أن الجمعية هي من قرّر ذلك.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في فنزويلا في 6 كانون الأول/ديسمبر.

لكنّ أحزاب المعارضة الفنزويلية الرئيسية أعلنت في 2 آب/أغسطس قرارها مقاطعة الانتخابات التشريعية.