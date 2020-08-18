ترامب يحذر من فوز بايدن: ستتملك الصين الولايات المتحدة

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الصين ستتملك الولايات المتحدة إذا فاز الديمقراطيون في الانتخابات، ووصف منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن بأنه "حصان طروادة للاشتراكية".

وخلال تجمّع انتخابي في ولاية ويسكونسن، حذّر ترامب الناخبين من أنه لن يكون أحدٌ بأمان في الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن، محذّراً من أنّ "بايدن وكامالا هاريس مؤيدان للجريمة ومناهضان للشرطة".

ترامب قال إن "الطريقة الوحيدة التي سنخسر بها الانتخابات هي بالتزوير، تذكروا ذلك، ولن نسمح بحصول ذلك"، معتبراً أن بايدن لا يمتلك الحماسة.

واعتبر الرئيس الأميركي أنه لم يقم أحد بما قام به لمواجهة الصين وروسيا، مشدداً على أن "الصين ستتملك الولايات المتحدة إذا فاز الديمقراطيون في الانتخابات".

وكان ترامب قال إنه لن يغادر البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات، معتبراً إنّه إذا جرى التصويت عبر البريد العادي فلن تكون هذه الانتخابات نزيهة أبداً.

معارضو ترامب، استهمونه بالسعي إلى تدمير خدمة البريد الأميركيّة العامة، ليجعل التصويت بالمراسلة مستحيلاً، إذ يخشى ترامب أن يساهم هذا التصويت بترجيح كفة خصمه الديموقراطي جو بايدن.

يذكر أنّ ترامب تراجع عن فكرة تأجيل الانتخابات الأميركية بعد أن كان قد اقترحها، بسبب مخاطر تزوير. وذكر عبر "تويتر"، أنّ "انتخابات عام 2020 إن حصلت عن بعد ستكون الأكثر تزويراً في تاريخ الولايات المتحدة".