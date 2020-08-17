اشتية: تطبيع الإمارات مع "إسرائيل" خروج عن الإجماع العربي

الوقت-اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، التطبيع الإماراتي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي خروجاً عن الإجماع العربي، مؤكداً أن معركة "إسرائيل" تبقى مع أصحاب الأرض.

وقال محمد اشتية في تصريحات صحفية، الاثنين: إن "الخطوة الإماراتية بالتطبيع مع إسرائيل خروج عن الإجماع العربي".

وأضاف: إن "معركة إسرائيل معنا نحن أصحاب الأرض مهما حاولت أن تتعامى عن الواقع"، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان.

وفي وقت سابق من الاثنين، قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك دولاً عربية كثيرة أصبحت حليفة لـ"إسرائيل".

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ"التاريخي".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبذلك تكون الإمارات الدولةَ العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع "إسرائيل"، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.