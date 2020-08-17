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  الإثنين 27 ذی‌الحجه 1441

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أخبار

العالم يسجّل أعلى إصابات بكورونا.. تتصدرها أميركا

الإثنين 27 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
العالم يسجّل أعلى إصابات بكورونا.. تتصدرها أميركا

العالم يسجّل أعلى إصابات بكورونا.. تتصدرها أميركا

الوقت-وصلت أعداد الوفيات بفيروس كورونا الى 170000 في الولايا

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الوقت-وصلت أعداد الوفيات بفيروس كورونا الى 170000 في الولايات المتحدة بحسب إحصاءٍ لوكالة رويترز.

وارتفعت الوفيات بمقدار 483 أمس الأحد، حيث سجّلت فلوريدا وتكساس ولويزيانا ارتفاعاً ملحوظاً، هذا فيما وصل عدد الإصابات الى نحو 5 ملايين و400 ألف، وهو المستوى الأعلى في العالم.

وأصبحت منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي أكثر مناطق العالم تضرّراً بالفيروس، مع أكثر من  6 ملايين إصابة.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 169 ألفاً و570 وفاة، و5 ملايين و380 ألف و934 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين، بواقع 107 ألفاً و232 وفاة، 3 ملايين و317 ألف و96 إصابة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها مليونين و589 ألف و682 إصابة، لكنها صعدت إلى المرتبة الرابعة من حيث الوفيات بواقع 49 ألفاً و980 وفاة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 917 ألفاً و884 إصابتها، وإن لم تتجاوز وفياتها 15617.

وفي المركز الخامس بقائمة الإصابات، حلت جنوب أفريقيا بواقع 583 ألفاً و653 إصابة، لكن حصيلة الوفيات اقتصرت على 11677.

واستمرت المكسيك في المرتبة الثالثة بقائمة الوفيات بعد أن قفزت الحالات إلى 56 ألفاً و543 وفاة، وظلت كذلك في المركز السادس بقائمة الإصابات بعد تسجيلها 517 ألفاً و714 إصابة.

وتراجعت بريطانيا إلى المركز الخامس بقائمة الوفيات بعد تغيير طريقة الحساب، ليبلغ مجمل حالاتها 41361، بينما احتلت المرتبة الحادية عشرة في قائمة الإصابات بواقع 348 ألفاً و16 حالة.

وجاءت إيطاليا في المرتبة السادسة بقائمة الوفيات بتسجيلها 35392 حالة، غير أنها احتلت المركز السابع عشر بقائمة الإصابات بعد رصدها 253 ألفاً و438 إصابة.

أما فرنسا فكانت سابع أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 30406 حالات، بيد أن ترتيبها جاء التاسع عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 246 ألفاً و896 حالة.

وحلت إسبانيا في المرتبة الثامنة بقائمة الوفيات مع تسجيلها 28617 وفاة، لكنها جاءت في المركز العاشر من حيث الإصابات بتسجيل 360 ألفاً و667 إصابة.

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كورونا يهدد العالم لويزيانا البحر الكاريبي كورونا الولايات المتحدة أميركا اللاتينية فلوريدا تكساس فيروس كورونا

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