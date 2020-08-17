ماكرون يدعو أوروبا إلى دعم الاحتجاجات ضد رئيس بيلاروسيا

الوقت-دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي لدعم التظاهرات في بيلاروسيا المناهضة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وأضاف ماكرون في تغريدة على "تويتر" أن على الاتحاد الأوروبي أن يكمل حشد الدعم لمئات الآلاف من مواطني روسيا البيضاء الذين يحتجون سلمياً، للمطالبة باحترام حقوقهم وحريتهم وسيادتهم، بحسب تعبير الرئيس الفرنسي.

بدوره، وصف وزير المالية الألماني أولاف شولتس رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أمس الأحد، بأنه "دكتاتور فقد دعم شعبه"، وحذر موسكو من التدخل لإبقائه في السلطة.

وقال شولتس الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مستشارة ألمانيا في مقابلة مباشرة مع موقع صحيفة "بيلد" الإلكتروني: "هذا دكتاتور ومن ثم فهو يحتاج لتصريحات واضحة ولغة واضحة".

وتجري بيلاروسيا تدريبات عسكرية على حدود ليتوانيا بدءاً من اليوم، وبإيعاز من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

كما تجري القوات الصاروخية والمدفعية تدريبات تستغرق 4 أيام على أن تحاكي التدريبات الدفاع عن محطة "اوستروفيتس" الكهروذرية التي شغّل مفاعلها في الـ7 من آب/أغسطس الحالي تمهيداً لتدشينها.

من جهتها، قالت ليتوانيا، الدولة العضو في حلف "الناتو"، إنها لا تمثل تهديداً عسكرياً لجارتها.

وزير الدفاع الليتواني ريمونداس كاروبليس، قال في تصريح لوكالة "رويترز"، إن أزمة بيلاروسيا هي "أزمة سياسية وأي مزاعم تطلقها قيادة هذه الدولة عن تدخل دول أجنبية، هي محاولة لإبعاد اللوم عنها وتبرير أفعالها".

يذكر أن بيلاروسيا شهدت سلسلة احتجاجات في الأيام الأخيرة، بعد فوز لوكاشينكو بولاية سادسة، في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الفائت.