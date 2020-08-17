طهران وبيروت قلب واحد.. ما الذي تبحث عنه إيران في لبنان؟

الوقت- جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" الأخيرة إلى لبنان في وقت كان مساعد وزير الخارجية الأمريكية "ديفيد هيل" في بيروت في نفس الوقت.

كان تواجد هذا المسؤول الإيراني في نفس الوقت الذي كان فيه مسؤول أمريكي في بيروت مختلفًا جدًا ورسالة زيارتهم إلى لبنان كانت مختلفة من الجانبين.

لبنان: ساحة عدم التدخل والتدخل الأجنبي

صرح وزير الخارجية الإيراني عن زيارته للبنان انها بهدف التعبير عن التضامن والدعم للمتضررين في هذا البلد، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في إعادة إعمار لبنان غير المشروط.

في الوقت نفسه، دعا المسؤول الأمريكي في لبنان إلى حضور وفد أمريكي في عملية التحقيق في مرفأ بيروت وإلى مشاركة أمريكا في التحقيق، وبعبارة أخرى، جعلت أمريكا مساعدتها للبنان مشروطة بمشاركتها في التحقيق في تفجير بيروت الكارثي، سعياً وراء أهدافها التدخلية في لبنان.

وفي وقت سابق ، تقدّم مسؤولون غربيون آخرون ، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الألماني ، بمطالب مماثلة خلال زيارتهم الى لبنان ، وجميعهم طالبوا بالمشاركة في تحقيق انفجار مرفأ بيروت.

لكن على عكس الدول الغربية، تؤكّد إيران عدم التدخل في تحقيق بيروت، وعلى غرار إيران تعتبر روسيا التحقيق في تفجير بيروت شأناً داخلياً يخصّ الشعب اللبناني فقط.

وبعبارة أخرى، تحوّل لبنان هذه الأيام الى مسرح لمنظورين عالميين متعارضين، حيث إنّ الرأي الذي اتبعته دول مثل إيران وروسيا ، في سياق إعلان دعمها ومساعدتها للشعب اللبناني ، يدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد ، والرؤية التي تتبعها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بحادثة لبنان وإعلان المساعدات المشروطة ، ان إرسال وتنفيذ هذا الدعم والمساعدات مشروط بالمشاركة في التحقيق في بيروت ، على نحو انها تسعى إلى تمهيد الطريق للتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.

هذا في حال ان ما يحدث في لبنان اليوم والرماد الذي خلفه الانفجار الأخير في بيروت هو نتيجة التدخلات السابقة لدول أجنبية في الشؤون الداخلية للبنان أكثر من أي شيء آخر ، وربما إذا أمكن تحديد المتهم الأول في تفجير بيروت ، فإن هذا المتهم هو سبب التدخل الأجنبي. وهذا ما يبحث عنه الغرب.

ما الذي تبحث عنه إيران في لبنان؟

زيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة إلى لبنان والاجتماع مع مسؤولي هذا البلد مهمة لأنها تظهر قبل كل شيء هدف إيران في دعم لبنان.

حيث انه لطالما أكدت الجمهورية الإسلامية الايرانية على استقلال لبنان في السنوات الأخيرة، بعيدًا عن التدخل الأجنبي ، وهذا هو الموقف الذي اتخذته إيران منذ قيام الثورة الإسلامية بالاضافة الى رفضها الشديد تجاه أي تدخل خارجي.

إن نفس التأكيد على عدم التدخل في شؤون الدول ، والذي أكدته الجمهورية الإسلامية الايرانية منذ قيام الثورة الإسلامية ، قد أكدته دول المنطقة مرارًا وتكرارًا ، وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية.

كما ان ما يحدث في العراق وسوريا واليمن ما هو إلا مقاومة للتدخل الأجنبي ، وهذه هي السياسة المتوافقة مع إيران والتي تهدف الى اقامة علاقات مع الدول المستقلة عن التدخل الأجنبي كدول ذات سيادة خاصة.

ولطالما تمّ التأكيد بشدة على مثل هذا الموقف المستقل في لبنان ، على الرغم من التكاليف التي تتكبدها الدول التدخلية ، وبالنسبة لطهران ، فإن التركيز الأساسي في السياسة الخارجية تجاه لبنان هو للحفاظ على نفس الاستقلال عن القوى.

في الواقع ، يعتبر استقلال لبنان وإنكار التدخل الأجنبي في البلاد هدفًا مشتركًا سعت اليه إيران ولبنان إلى جانب بعض الدول الأخرى في المنطقة في السنوات الأخيرة ، وعلى الرغم من أن الطريق إلى الاستقلال كان مكلفًا لهذه البلدان ، بما في ذلك أثناء حادثة بيروت الأخيرة ، ولكن بشكل عام ، لا يكون الاستقلال دائمًا سهلاً على البلدان.

ومن ناحية أخرى ، فإن إرساء الاستقرار في المنطقة ، بما في ذلك في لبنان ، هو في مصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وهذا الاستقرار يحول دون تحقيق أهداف الدول الأخرى المتدخلة في المنطقة.

ولطالما حاولت إيران الحفاظ على الاستقرار في لبنان ، لكن حقيقة الأمر أن الاستقرار في لبنان يبدو أنه يضر بالمحور الغربي السعودي في لبنان ، وبالتالي يسعى المحور السعودي الغربي دائمًا للمشاركة في أوقات الأزمات في لبنان والصيد في الماء العكر واقتطاع الحصص ، حيث انها ترى في أعقاب أزمة الانفجار وتدمير بيروت التي ما زالت تشكل العمود الفقري للمقاومة في لبنان ، فرصة لالقاء التهم ضد جماعات المقاومة اللبنانية.

ولعل تأكيد الغرب على المشاركة في تحقيق بيروت هو أيضًا جزء من الهدف الذي لطالما سعى إليه المحور السعودي في لبنان وهو القاء التهم وتلفيقها تجاه محور المقاومة.

ومن ناحية أخرى ، بينما يلبي الاستقرار في لبنان هدف إيران ، في المقابل تسعى تل أبيب جاهدة لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى ونثر الغبار والتراب في لبنان من أجل تغطية الأزمات الشرعية الداخلية لديها من خلال خلق الفوضى في لبنان ودول أخرى في المنطقة ، كما ان خلق حالة عدم الاستقرار في دول المنطقة الإسلامية هو هدف الصهاينة الدائم ، وقد ثبت هذا الامر بشكل واضح أنه عندما تستقر المنطقة لن يهدأ بال الكيان الصهيوني ، وان راحة بال الصهاينة تكمن في خلق المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ، وعلى هذا الاساس فلا شك أن انفجار بيروت خلق ظروف ملائمة للصهاينة.