قاليباف: انتصار المقاومة اللبنانية صفحة ذهبية في تاريخ جهاد المنطقة

الوقت- هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف في رسالتين منفصلتين الى رئيس مجلس النواب اللبناني والامين العام لحزب الله بذكرى انتصار المقاومة اللبنانية في حرب تموز معتبراً انتصار المقاومة اللبنانية بانه منعطف وصفحة ذهبية في تاريخ الجهاد بالمنطقة .

وبعث محمد باقر قاليباف اليوم الأحد ، رسالة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، أكد فيها: "أنا سعيد وفخور بذكرى انتصار المقاومة اللبنانية الغيورة والصابرة في حرب تموز واقدم التهاني بهذه المناسبة لكم ولسائر أعضاء مجلس النواب اللبناني الكرام.

وقال قاليباف: "لا شك أن انتصار المقاومة اللبنانية تشكل منعطفا وصفحة ذهبية في تاريخ جهاد المنطقة وهزيمة مذله لجيش كيان الاحتلال الخاوي الغاصب للقدس".

وقال في رسالته: "هذا الانتصار الشامخ الذي ساهم في تلاحم ووحدة القادة اللبنانيين في ظل شجاعة وتضحية شهداء المقاومة ، زرع الرعب والحزب في قلوب أعداء المقاومة واشعل بصيص أمل في طريق المسلمين وكان مبعث فخر للعالم الاسلامي ".

الى ذلك أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في رسالة أخرى موجهة إلى السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله عن خالص التهاني بمناسبة ذكررة ملحمة الانتصار الكبير للمقاومة الاسلامية في حرب تموز الذي كشف زيف قدرة الكيان الغاصب للقدس في ظل جهاد وبسالة رجالة المقاومة الغيارى وجلب للعدو الذل والعار.

وقال محمد باقر قاليباف في هذه الرسالة ان هذه الملحمة العظيمة باعتراف العالم أظهرت أن مقاتلي المقاومة الإسلامية اللبنانية خلقوا ملحمة مازال قادة الكيان الصهيوني يعيشون كابوسه ولايغادر رعبه ذاكرتهم.

وقال قاليباف: "لا شك أن حرب تموز غيرت المعادلات العسكرية والسياسية السائدة في المنطقة ، وهي نقطة تحول مشرقة في تاريخ المقاومة الإسلامية ورسالة شموخ بوجه الكيان الغاصب للقدس .

وأشار في هذه الرسالة إلى انه ينتهز هذه الفرصة ليكرر دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل للبنان والمقاومة ، ويسال الله ان يمن بالسلامة والسعادة لرجال المقاومة وحزب الله الغيارى متمنيا النجاح المتزايد والعزة والرفاهية للشعب اللبناني.