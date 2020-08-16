الخارجية الإماراتية تسلّم القائم بالأعمال الإيراني في أبوظبي مذكرة احتجاج

الوقت- استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال بسفارة إيران في أبوظبي، و سلمته مذكرة احتجاج على خلفية خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني حول تطبيع الامارات علاقاتها مع الكيان الصهيوني .

و اعتبرت وزارة الخارجية الاماراتية خطاب الرئيس روحاني "تحريضيا" على حد وصفها، وأنه "يحمل تداعيات على الأمن و الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي"، بحسب بيان الخارجية الذي نقلته وكالة الانباء الاماراتية "وام".

وكانت الامارات قد أعلنت الخميس الماضي، عن اتفاق على تطبيع كامل بين الكيان الاسرائيلي والإمارات، وذلك خلال اتصال هاتفي ضم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية. كما قوبل برفض واسع من الشارع الاسلامي والعربي، وتم احراق علم الامارات وصور بن زايد في العديد من الدول الاسلامية.

وانتقدت ايران بشدة خطوة التطبيع الاماراتية وقال الرئيس الايراني حسن روحاني أمس السبت، "إقامة العلاقات مع الصهاينة أمر مرفوض من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ووصف روحاني الامارات بانه بلد اسلامي ولديه شعب متدين وممتاز ، لكن حكامه انتهجوا طريقا خاطئا عندما تصوروا ان التصاقهم بامريكا والكيان الصهيوني سيحقق لهم الأمن وينعش اقتصادهم.

واضاف روحاني ان إيران ترفض وتدين اقامة اي علاقة مع الصهاينة وتعتبر عمل الامارات خيانة للمسلمين وللشعب الفلسطيني وللقدس.