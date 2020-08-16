اللواء "باقري": نهج إيران تجاه الإمارات سيتغير ولن نتسامح مع من يسعى للاضرار بالأمن القومي الإيراني

الوقت- أكد اللواء "محمد باقري" رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اليوم الاحد، خلال حضوره ندوة تحت عنوان "تبادل الافكار والتنسيق بين قادة القوات المسلحة ومديري الاذاعة والتلفزيون"، أن نهج الشعب الايراني تجاه الامارات سيتغيّر بشكل جذري وستكون للقوات المسلحة الايرانية نظرة أخرى للامارات. واشار اللواء "باقري" خلال هذه الندوة الثقافية الى احدث التطورات التي شهدتها المنطقة، قائلاً، "نواجه هذه الايام مصيبة كبرى تمثلت في اقامة الامارات علاقات مع الكيان الصهيوني القاتل للاطفال مما يثير الاسف".

واضاف اللواء "باقري"، قائلا: "اليوم وبينما يعرب جميع احرار العالم عن الكراهية للعلاقات والصداقة مع الكيان الصهيوني، يأتي احد جيران الجمهورية الاسلامية الايرانية ليعلن بكل وقاحة اقامة العلاقات مع هذا الكيان القاتل للاطفال مما يدفعنا للاسف الكبير كون الكيان الصهيوني لا يتورع عن ارتكاب اي ظلم وجور في العالم الاسلامي وحتى مع مواطنيه وجيرانه وذلك في محاولة لبقائه دون الالتزام بالمعايير الاسلامية ومعايير دين اليهود".

وتابع رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، قائلا: "لا يمكن القبول من دولة الامارات كدولة عربية واسلامية أن تقيم علاقات سياسية واقتصادية مع الكيان الصهيوني ثم تعلن ذلك صراحة فيما يتعرض هذا الكيان لقبلة المسلمين الاولى ويشرد ويقتل ويعتقل ابناء الشعب الفلسطيني". وأكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "باقري"، على أن نهج الشعب الايراني تجاه الامارات سيتغير بشكل جذري وستكون للقوات المسلحة الايرانية نظرة أخرى للامارات واذا تعرض أمن الجمهورية الاسلامية لأدنى خطر سنراه من جانب الامارات ولن نتحمل ذلك.

وفي جانب اخر من حديثه قال اللواء "باقري": "اننا نصح الامارات العربية المتحدة باعادة النظر في قرارها قبل فوات الاوان وان لا تمضي في مسار يضر امن المنطقة وهي نفسها، وهو امر مرفوض". واعتبر اللواء "باقري" الاهتمام بقضية الدفاع المقدس في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها النظام البائد في العراق خلال الفترة 1980-1988، من القضايا المهمة جدا وقال، "إن مرحلة الدفاع المقدس ليست مسالة صغيرة لا تعد منعطفا في تاريخ ايران الاسلامية حيث تمكنا من تحقيق الانتصار في مواجهة النظام البعثي الذي كان يحظى بدعم 30 دولة اضافة الى الكتلتين الكبريين الشرقية والغربية، وان لا نسمح حتى باحتلال شبر واحد من ارض البلاد".

واضاف رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، قائلا: "إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تمكنت في مرحلة الدفاع المقدس من اثبات المنطق الاسلامي والانساني امام انظار العالم وان تجعل مستضعفي العالم يشعرون بالامل بامكانية الانتصار امام المستكبرين بقوة الايمان واقل الامكانيات". واشار اللواء "باقري"، الى أن الكثير من انشطة القوات المسلحة بعيدة عن انظار المواطنين وقال، انه من الطبيعي في ظل التعاون بين القوات المسلحة ومؤسسة والاذاعة والتلفزيون يمكن عرض هذه الانشطة بصورة ذكية مع التزام المبادئ والاعتبارات الامنية وبالتالي توفير الارضية لايجاد الروح والشموخ والهوية الوطنية والاسلامية في المجتمع وتحقق الامن والدفاع المستديم في البلاد.

الجدير بالذكر أن هذه التصريحات الإيرانية جاءت عقب إعلان دولة الإمارات الخميس الماضي عن تطبيع رسمي لعلاقاتها التي تطورت على مدى أعوام خلف الستار مع دولة الاحتلال الإسرائيلية وخلال ذلك الإعلان، أكدت أبو ظبي عن عزمها توقيع العديد من اتفاقيات تعاون في مجالات عدة مع تل أبيب ولقد كشفت العديد من المصادر الاخبارية أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد آل نهيان"، اتفقوا قبل عدة أيام، على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات. ولقد شهدت الأعوام الأخيرة بشكل خاص ما هو أشبه بالسباق بين بعض الدول الخليجية، وفي مقدمتها الإمارات، من أجل تطبيع علاقاتها بطرق رسمية وعلنية مع إسرائيل التي تحكمها سلطة يمينية هي الأعنف في تاريخها. الجدير بالذكر أنه لم يكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ينهي إعلانه عن اتفاق الإمارات وإسرائيل على التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما حتى تصدر وسم "التطبيع خيانة" مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت العديد من الإدانات العالمية والاقليمية على هذا التطبيع الإماراتي.