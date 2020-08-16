بعد تأييد بلاده التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.. مفتي عُمان يؤكد: تحرير الأقصى دين يلزم وفاؤه

الوقت-قال مفتي سلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، إن "تحرير الأقصى وما حوله دين برقبة الأمة جميعاً يلزمهم وفاؤه".

وأكد في بيان، أن الأخيرة وإن "لم تواتها الظروف وتسعفها الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال"، وأضاف "إنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب".

ويأتي بيان مفتي سلطنة عُمان، بعد إعلان بلاده تأييدها للخطوة التطبيعية التي قامت بها الإمارات، بإعلانها "اتفاق السلام" مع "إسرائيل".

وقال ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية العمانية، إن مسقط "أيدت قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وكان بيان أميركي إماراتي إسرائيلي مشترك، أعلن الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات و"إسرائيل".