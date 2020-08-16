في أول تعاون تجاري.. اتفاق بين شركتين إماراتية وإسرائيلية بأبحاث فيروس كورونا

الوقت-ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن شركة "أبيكس" الوطنية للاستثمار الإماراتية وقعت على "اتفاق تجاري استراتيجي" مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية للتعاون في مجال الأبحاث والتطوير المرتبط بمرض كورونا بما في ذلك إنتاج جهاز للاختبار.

ونقلت الوكالة عن خليفة يوسف خوري رئيس مجلس إدارة أبيكس قوله إن الاتفاق "يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة والاقتصاد والشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية".

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن أن قادة "إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة سيوقعون اتفاق السلام التاريخي بينهما في البيت الأبيض في غضون نحو ثلاثة أسابيع.

وأكد بيان أميركي إسرائيلي إماراتي مشترك، أن "هذا الاختراق الدبلوماسي التاريخي سيعمل على تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف البيان أن "البلدان الثلاثة تواجه العديد من التحديات المشتركة، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي اليوم"، مشيراً إلى أن وفود من "إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة ستجتمع في الأسابيع المقبلة "لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالاستثمار، والسياحة، والرحلات المباشرة، والأمن، والاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والثقافة، والبيئة، وإنشاء سفارات متبادلة، ومجالات أخرى ذات المنفعة المتبادلة".

وشدد البيان على أن "فتح العلاقات المباشرة بين اثنين من أكثر المجتمعات ديناميكية في الشرق الأوسط والاقتصادات المتقدمة، سيؤدي إلى تغيير المنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وإقامة علاقات أوثق بين الناس".