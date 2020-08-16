رئيس الموساد الإسرائيلي يتوجه اليوم إلى أبو ظبي

الوقت-قالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الموساد يوسي كوهين يتوجهُ اليوم إلى الامارات للقاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لبلورة تفاصيل اتفاقية السلام بين البلدين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن رئيس الموساد أجرى في الأيام الأخيرة محادثة مع رئيس حكومة البحرين بهدف إخراج العلاقات إلى العلن والتوصل إلى اتفاق.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن حفل التوقيع الرسمي للإتفاق بين الإمارات و"إسرائيل" في واشنطن سيكون في بداية شهر أيلول/سبتمبر

بالتوازي، توقع مستشار ملك البحرين الحاخام مارك شناير أن تكون المنامة العاصمة الخليجية الثانية بعد أبو ظبي التي ستطبّع العلاقات مع "إسرائيل".

في السياق نفسه، تحدث مندوب "إسرائيل" السابق لدى الأمم المتحدة داني دنون عن دور القيادي الفلسطيني السابق في حركة فتح محمد دحلان بالاتفاق مع الإمارات، وعن زيارته إليها، متطرقاً لانعكاسات اتفاق السلام الإسرائيلي-الإماراتي، على السلطة الفلسطينية.