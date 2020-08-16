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  الأحد 26 ذی‌الحجه 1441

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أخبار

ترامب يهدد إيران بتطبيق عليها آلية "سناب باك"

الأحد 26 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
ترامب يهدد إيران بتطبيق عليها آلية "سناب باك"

ترامب يهدد إيران بتطبيق عليها آلية "سناب باك"

الوقت-هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بأنه سيطبق عليها الآلية "snapback" ا

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الوقت-هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بأنه سيطبق عليها الآلية "snapback" الموجودة في الاتفاق النووي لإعادة فرض العقوبات عليها بالرغم من انسحابه منه.

وقال ترامب إنه سيتحرك الأسبوع المقبل لإعادة العقوبات، واستبعد المشاركة في القمة التي دعا إليها الرئيس الروسي فلايديمير بوتين بشأن طهران.

ترامب أضاف "أعتقد أنه يجب الانتظار حتى ما بعد الانتخابات، إيران تريد بشدة أن أخسر لم يكونوا يرعون الإرهاب لأنهم لا يملكون الكثير من المال لرعاية الإرهاب لقد استولينا للتو على أربع سفن إيرانية وأدخلناها إلى هيوستن كانت في طريقها إلى فنزويلا، ليس من المفترض أن يفعلوا ذلك، تود إيران أن تهزمني".

في المقابل، نفى السفير الإيراني لدى فنزويلا حجّة الله سلطاني المزاعم الأميركية حول احتجاز ناقلات نفط إيرانية متجهة إلى كاراكاس، وأكد أن السفن ليست إيرانية ولا تحمل علم إيران.

وكانت صحيفة "وول استريت جورنال" الأميركيةنشرت تقارير تحدثت عن احتجاز الولايات المتحدة ناقلات نفط إيرانية متجهة لكراكاس بفنزويلا.

ويذكر أن ترامب أعلن في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وأعاد فرض العقوبات عليها، واعتبر أن الاتفاق لا يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على إيران في آذار/مارس الماضي على الرغم من أزمة وباء فيروس كورونا، حيث فرضت على 15 شخصية و5 كيانات تعمل في مجالات الشحن والتجارة والبناء والكيماويات عقوبات.

وأوضحت الخزانة في بيان لها أن "الشركات مقرها إيران والعراق، إضافة إلى كبار المسؤولين وشركاء أعمال، يقدمون الدعم إلى فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإيراني، أو يتصرفون لصالحه أو بالنيابة عنه".

ويشار إلى أن واشنطن أدرجت أيضاً في 19 آذار/ مارس 5 شركات متمركزة في الإمارات في قائمة العقوبات الموجهة ضد إيران بسبب إبرامها صفقات مع شركة نفطية إيرانية.

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دونالد ترامب العقوبات الأميركية على إيران إيران الولايات المتحدة الأميركية الاتفاق النووي الإيراني الغربي آلية سناب باك

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