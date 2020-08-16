ظريف لنظيره الفلسطيني: طهران مستمرة بدعم القضية الفلسطينية

الوقت-أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، دعم بلاده المستمر لنضال الشعب الفلسطيني.

وخلال اتصال مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، اعتبر ظريف أن التفاف الشعب والفصائل حول هذا المسار أمر ضروري، مشدداً على ضرورة التضامن الفلسطيني.

بدوره، شكر المالكي السلطات الإيرانية على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكداً عزم الشعب الفلسطيني وقادته على نيل حقوقهم.

وقال المالكي لظريف إن "الشعب الفلسطيني وقادة الفصائل متمسكون بالوحدة الوطنية، حتى تحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال الصهيوني".

وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته إلى بيروت الجمعة، أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث بحث اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات و"إسرائيل".

وكان ظريف قال للميادين خلال لقاء خاص، إنه "لن يكون ااتفاق التطبيعي الاماراتي الإسرائيلي أي تأثير"، مؤكداً أن "ما قامت به أبو ظبي مؤسف لكنه ليس جديداً".

ولفت إلى أن حكام السعودية وأبو ظبي لا يعتبرون "إسرائيل" عدواً، ويتعاونون مع من يرتكب المجازر بحق الفلسطينيين.