الصين تعتزم تجربة العملة الرقمية في عدد من مناطق البلاد

الوقت- قالت وزارة التجارة الصينية، إن الصين ستعمل على تجربة الرنمينبي الرقمي في بعض المناطق المختارة في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لتعميم نشر على موقع الوزارة في الإنترنت، سيتم تجريب الرنمينبي الرقمي في منطقة بكين، وتيانجين وخبي، ودلتا نهر اليانغتسي، ومنطقة خليج قوانغدونغ، وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، وبعض المواقع في وسط وغرب الصين.

وسيقوم بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، بوضع السياسات والإجراءات ذات الصلة.

وقال التعميم إن مدن شنتشن، وتشنغدو، وسوتشو، وكذلك منطقة شيونغآن الجديدة، ستساعد في التشغيل التجريبي، الذي سيتم توسيعه، حسب الاقتضاء، ليشمل مناطق أخرى في الصين.