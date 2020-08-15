موقف إيران الحازم من الاتفاق النووي كان مؤثراً في تصويت مجلس الأمن

الوقت- قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي عباس كلرو، ان موقف إيران الحازم من أي إجراء يتعارض مع الاتفاق النووي كان مؤثرا على نتيجة اجتماع مجلس الأمن الدولي ، وخلص أعضاء مجلس الامن إلى أن أي عمل غير عقلاني سيكون له عواقب وخيمة.

وقال عباس كلرو حول فشل الولايات المتحدة في اجتماع مجلس الأمن يوم الجمعة إن الأمريكيين عرضوا قرارا على مجلس الامن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران ولم ينجحوا . وأظهر هذا أن العمل الأمريكي الأحادي غير مقبول ، وحتى الدول الأوروبية وحليفة الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت .

وتابع ان الولايات المتحدة كانت قادرة فقط على جلب جمهورية الدومينيكان معها وهذه الجمهورية كانت تابعة للولايات المتحدة خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن ، لكن 11 دولة امتنعت عن التصويت وعارضتها روسيا والصين ، فلم تصوت ، وتعرضت الولايات المتحدة لهزيمة كبرى.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي انه هذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها الولايات المتحدة في مجلس الأمن حيث قدمت الولايات المتحدة بالفعل قرارات إلى مجلس الأمن وفشلت في الحصول على دعم الأعضاء ، مثل قرار قبل عامين حول قضية فلسطين وضد حماس إلى مجلس الأمن ولم تحصل سوى على تاييد صوت واحد وعارضته وامتنعت عنه 14 دولة عضوة .

واوضح كلرو ان عدم تعاون الدول الأعضاء في مجلس الأمن مع الولايات المتحدة يشير إلى فشل السياسة الأحادية الأمريكية ، وباعتراف المسؤولين أمريكيين ، بمن فيهم المتحدث باسم وزارة الخارجية ، ان الولايات المتحدة لم تشهد عزلة بهذه الدرجة في تاريخ الامم المتحدة .

وفي إشارة إلى امتناع بريطانيا عن التصويت ، قال إنهم "امتنعوا عن التصويت لأنهم يعرفون أن القرار لايحظى بموافقة اعضاء مجلس الأمن واضاف ان الروس ايضا قالوا في معرض توضيحهم ان هذه الخطوة الاميركية تتعارض مع القرار 2231 وصوتوا ضده بدورها قالت الصين في تفسير لتصويتها ، إن الاحادية الاميركية لاتحظى بالدعم مطلقا وأن الغطرسة ستفشل .

وأضاف كلرو ان الأمريكيين ، هددوا بالطبع بمتابعة الحظر المفروض على ايران خلال الايام المقبلة بالعودة الى الحظر الالي او ما يسمى بالية الزناد رغم ان هذه التهديدات المهمة ، لا يحظى الأمريكيون فيها بدعم حلفائهم في مجلس الأمن.