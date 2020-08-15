برلماني ايراني: غياب الحاجة الى فيتو روسيا والصين دلل على شرعية مواقف ايران

الوقت- عدّ نائب رئيس لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية في ايران محمدرضا میرتاج الدیني غياب الحاجة الى استخدام فيتو روسيا والصين في مجلس الامن الدولي دلل على شرعية مواقف ايران.

ووصف النائب عن أهالي تبريز/شمال غرب/ محمد رضا ميرتاج الديني، في تصريح صحفي اليوم السبت، هزيمة الولايات المتحدة في تمديد الحظر التسليحي خلال اجتماع مجلس الأمن بمثابة انتصار سياسي ودبلوماسي لإيران.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية أثبتت شرعية مواقفها على الساحة الدولية دون الحاجة إلى استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين.

وأضاف، إن أصوات الدول الأعضاء في مجلس الأمن كانت بصورة أثمرت عن هزيمة الولايات المتحدة في المرحلة الأولى.

ونوه بالقول: حتى لو لم يكن التصويت لصالح إيران ، لكانت روسيا والصين ترفض ذلك ، لكن اجتماع الليلة الماضية أظهر أننا يمكن أن نثبت شرعية مواقفنا دون استخدام حق النقض.

وتابع: إن النهج القمعي وغير الشرعي للولايات المتحدة جعل من المستحيل على قادة هذه البلدان اتخاذ إجراءات ضد إيران في مجلس الأمن لحد الآن ، ولا ينبغي للدول أن تواصل قمعها بمزيد من النبل على الحقائق".

ولفت الى أن إيران باتت اليوم دولة أكثر قوة في المنطقة ، مضيفًا: "على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة فشلت في تمديد حظر الأسلحة ضد إيران ، إلا أنها تواصل ممارساتها المناوئة وعلينا انتظار حظر جديد".

وفي الختام أشار مساعد رئيس لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الإسلامي إلى أنه تم بلورة قدرة أخرى للجمهورية الإسلامية في مجال استيراد وتصدير الأسلحة، والتي ينبغي أن تنشط من خلال توطيد العلاقات مع بلدان الجوار والبلدان التي لم تصوت لصالح مخطط تمديد الحظر الاميركي في مجلس الأمن.