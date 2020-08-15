الخارجية النيابية العراقية: اتفاقية التطبيع الاماراتي مع الكيان الإسرائيلي خيانة للشعب العربي وللقضية الفلسطينية

الوقت- اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية، اليوم السبت، ان اتفاقية التطبيع الاماراتي مع الكيان الإسرائيلي خيانة للشعب العربي وللقضية الفلسطينية خاصة, واصفة موقف الحكومة العراقية الحالية بـ ” الفاتر ” .

وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في تصريح لـ / المعلومة / , ان "اتفاقية التطبيع بين الامارات والكيان الإسرائيلي خيانة كبرى للقضية الفلسطنية".

وأضاف الفايز، أن "الاقدام على توقيع الاتفاقية سيشجع حكومات عربية الاقدام على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي مستقبلا".

وأوضح، ان "لجنة العلاقات النيابية ستعقد اجتماعا لمناقشة خطورة هذه الاتفاقية المشينة وبالتاكيد انها سترفضها رفضا قاطعا "مشيرا الى ان " اللجنة ربما ستواجه موقف سلبيا من قبل ممثلي الكتل السياسية الكردية داخل اللجنة".