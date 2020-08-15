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  السبت 25 ذی‌الحجه 1441

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انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات الوقت- عقدت المائدة المستديرة المتخصصة لمعهد "أنديشه سازان نور" للدراسات، بمناسبة "ذكرى المقاومة الإسلامية". وبحث الاجتماع، الذي حضره خبراء إقليميون وخبراء من غرب آسيا، الأبعاد المختلفة لـ "فصائل المقاومة" في المنطقة...

أخبار

موقف إيران الحازم من الاتفاق النووي كان مؤثراً في تصويت مجلس الأمن

موقف إيران الحازم من الاتفاق النووي كان مؤثراً في تصويت مجلس الأمن

الوقت- قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي عباس كلرو، ان موقف إيران الحازم من أي إجراء يتعارض مع الاتفاق النووي كان مؤثرا على نتيجة اجتماع مجلس الأمن الدولي ، وخلص أعضاء مجلس الامن إلى أن أي عمل غير عقلاني سيكون له عواقب وخيمة.

برلماني ايراني: غياب الحاجة الى فيتو روسيا والصين دلل على شرعية مواقف ايران الوقت- عدّ نائب رئيس لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية في ايران محمدرضا میرتاج الدیني غياب الحاجة الى استخدام فيتو روسيا والصين في مجلس الامن الدولي دلل على شرعية مواقف ايران.

الخارجية النيابية العراقية: اتفاقية التطبيع الاماراتي مع الكيان الإسرائيلي خيانة للشعب العربي وللقضية الفلسطينية الوقت- اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية، اليوم السبت، ان اتفاقية التطبيع الاماراتي مع الكيان الإسرائيلي خيانة للشعب العربي وللقضية الفلسطينية خاصة, واصفة موقف الحكومة العراقية الحالية بـ ” الفاتر ” .

البحرين تسير على خطا الإمارات وتتفاوض مع تل ابيب لتطبيع العلاقات! الوقت- أفادت وكالة انباء فلسطينية، بأن اذاعة الجيش الصهيوني ونقلا عن مصادر رفيعة المستوى، كشفت عن مفاوضات بين البحرين وتل ابيب لتطبيع العلاقات.

قاليباف وظريف يبحثان آخر التطورات الدولية الوقت- بحث رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أهم قضايا السياسة الخارجية بما في ذلك فشل الإدارة الأميركية في تمرير قرار تمديد حظر السلاح على ايران في مجلس الأمن الدولي وآخر المستجدات في الساحة اللبنانية

ولايتي: تطبيع الامارات لعلاقاتها مع "إسرائيل" خدمة انتخابية لترامب ونتنياهو الوقت- أكد أمين عام المجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي اكبر ولايتي أن إقامة علاقات رسمية بين دولة الإمارات وإسرائيل هي خيانة للأمة الإسلامية وقال ان ما فعلته الإمارات خدمة انتخابية وتزلفا لترامب ونتنياهو في هذا الظرف والبرهة الزمنية.

أحزاب جزائرية: التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي طعنة جديدة في جسد الأمة العربية الوقت-دانت أحزاب جزائرية بقوة اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات مع "إسرائيل"

الاحتلال يواصل عمليات حفر الأنفاق تحت الأقصى بحثاً عن "الهيكل" المزعوم الوقت-تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك،

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أخبار

قاليباف وظريف يبحثان آخر التطورات الدولية

السبت 25 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
قاليباف وظريف يبحثان آخر التطورات الدولية
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الوقت- بحث رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أهم قضايا السياسة الخارجية بما في ذلك فشل الإدارة الأميركية في تمرير قرار تمديد حظر السلاح على ايران في مجلس الأمن الدولي وآخر المستجدات في الساحة اللبنانية

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز الإنسجام والتلاحم الوطني أكثر من ذي قبل في سياق تعزيز المقاومة الفعالة وإجتياز ظروف الحظر والضغوط القصوى المفروضة من قبل الولايات المتحدة على إيران. 

وفيما نوه الى أهمية إضفاء مزيد من المركزية والإنسجام في مجال السياسية الخارجية، اقترح قاليباف تشكيل "وزارة الخارجية والتجارة الدولية"، معلنا إستعداد مجلس الشورى الإسلامي لوضع مناقشة هذا الموضوع على سلم أولوياته.

كما وأعلن قاليباف إستعداد المجلس لتنشيط الدبلوماسية البرلمانية في مجال الإقتصاد الدولي.

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